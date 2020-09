Sondage PS5 : allez-vous l’acheter ?

Allez-vous craquer pour la PlayStation 5 dès sa sortie ? La conférence de Sony vous a-t-elle convaincu d'investir entre 400 et 500 euros dans la console de dernière génération du constructeur nippon ? On vous laisse répondre à la question dans notre sondage. Et n'hésitez pas à en débattre aussi dans la partie commentaire, vos avis nos intéressent.

Sony, lors de son live du mercredi 16 septembre, a dévoilé plus d'une dizaine de jeux destinés à sa PS5. Mais le constructeur nippon a aussi dévoilé les prix et la date de sortie de ses deux modèles de console. La console s'affichera à 399,99 € pour le modèle sans lecteur optique, la Digital Edition, et atteindra la somme de 499,99 € pour l'édition classique, celle avec lecteur optique justement. Alors, au terme de la conférence et des annonces, allez-vous craquer ?

Qui va craquer pour la PS5 le jour de la sortie ?

On savait déjà tout des Xbox Series X et S, Microsoft ayant dévoilé leur prix et leur disponibilité la semaine dernière. Mais il manquait encore à l'appel Sony, qui n'avait rien révélé jusqu'à présent quant aux tarifs et à la date de sortie de ses PS5 et PS5 Digital Edition. Maintenant que l'on a toutes les données en main, que l'on en sait davantage sur les jeux qui sortiront avec la console et ceux qui ne pointeront pas le bout de leur nez avant 2021, la question se pose : la console vaut-elle vraiment le coup ? Le prix, les performances, les jeux annoncés par Sony comme Spider-Man Miles Morales, FF16 ou God of War Ragnarok méritent-ils réellement d'acheter la console le jour de la sortie ? Car c'est finalement une belle petite somme qui va falloir investir pour s'offrir (ou se faire offrir) le dernier bijou de Sony.

Dites-nous ce que vous en pensez ci-dessous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire tout en bas de la page pour en débattre, nous sommes vraiment curieux de savoir de ce que vous avez pensé du live de septembre de Sony, s'il vous a donné envie d'acheter la console et certains de ses jeux ou si au contraire, votre coeur penche davantage du côté de Microsoft.