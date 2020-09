Des GeForce RTX 3080 déjà revendues 1200 dollars sur eBay

La RTX 3080 sort le 17 septembre et des petits malins ont déjà trouvé comment se faire de l’argent dessus. Certains revendent en effet leurs cartes précommandées jusqu’à 1200 dollars, profitant d’une rupture de stock attendue.

A chaque sortie d’un produit attendu, c’est la même chose. Des petits malins croient pouvoir se faire de l’argent facile en profitant des ruptures de stock. La RTX 3080 n’échappe pas à la règle, puisque la carte, qui ne sort que demain, est déjà revendue sur des sites d’enchère comme eBay. Elle est affichée à presque deux fois plus cher que le prix de base.

En effet, la carte graphique Founder’s Edition (version de Nvidia) pourrait connaître des ruptures de stock dans les prochains mois. Pour appâter ceux qui veulent s’en procurer une coûte que coûte, les arnaqueurs ont un mode opératoire simple. Ils précommandent la carte sur le site de Nvidia, ont la confirmation de leur commande et mettent celle-ci en vente sur eBay jusqu’à 1200 dollars, alors que la carte coûte 700 dollars.

Des pratiques autorisées par eBay

Si quelqu’un est assez naïf pour tomber dans le panneau et payer cette somme. Il devra attendre que le vendeur reçoive la carte et lui la envoie. Il ne l’aura donc même pas le jour de la sortie. S’il n’a pas été possible de commander la 3080, il vaut mieux donc faire preuve de patience et attendre quelques mois plutôt que d’alimenter ce genre de commerce parallèle. Le plus étonnant dans tout cela, c’est qu’Ebay autorise tout à fait ce genre de pratiques. Il n’est en effet pas interdit de mettre en vente un objet que nous ne possédons pas physiquement. Cela inclus donc les précommandes, comme celles de la RTX 3080.

A lire aussi – Nvidia GeForce RTX 3070, 3080 et 3090 : date, prix, fiche technique, tout savoir sur les cartes graphiques

En tout cas, nous ne saurons trop vous exhorter de ne pas tomber dans le panneau. Ce n’est pas la première fois que nous voyons ce genre de pratiques douteuses. Il y a peu, ce sont des iPhone équipés de Fortnite qui étaient vendus à prix d’or sur le site d’enchères. Heureusement, personne ne s’est fait avoir cette fois-là.

Et vous, avez-vous réussi à précommander une RTX 3080 ? Allez-vous l’acheter dans les prochains mois ? Dites-le-nous dans les commentaires !