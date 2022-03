PS5 : bientôt de meilleures performances en jeu grâce à cette fonctionnalité

Sony vient de publier les dernières mises à jour firmware de la PS4 et de la PS5. En parallèle, le constructeur a annoncé sur le Playstation Blog l'arrivée prochaine d'une nouvelle fonctionnalité : le VRR ou taux de rafraîchissement variable.

Sony vient de déployer une toute nouvelle mise à jour firmware pour la PS4 et la PS5. Cette MAJ apporte des améliorations mineures, notamment du côté du chat de Party. Désormais, les joueurs sur PS4 et PS5 auront la possibilité de choisir d'ouvrir ou de fermer leur party aux autres joueurs. En d'autres termes, soit vous laissez tous vos amis rejoindre votre chat sans invitation, ou au contraire vous restreignez l'accès.

Notez que cette fonctionnalité est accessible uniquement à ceux qui utilisent la version bêta du logiciel système de la PS5 ou de la PS4. Depuis le chat vocal, il devient possible de débuter un jeu en partage. De fait, plus besoin de lancer le partage d'écran pour utiliser cette fonctionnalité. Autre nouveauté appréciable, la possibilité de modifier individuellement le volume de chaque participant de la party. Pratique si l'un de vos partenaires de jeu a l'habitude d'hurler dans son micro.

La PS5 accueillera bientôt le VRR

L'interface de la PS5 profite également de certains changements. Désormais, le joueur est en mesure de filtrer sa collection de jeux par genre, afin de trouver plus rapidement vos jeux de tirs, de course ou de combat par exemple. Par ailleurs, il est maintenant possible de sélectionner les jeux et applications que vous souhaitez conserver sur votre écran d'accueil en sélectionnant “Conserver dans l'écran d'accueil” avec la touche Options. Notez d'ailleurs que l'interface accueille désormais un total de 14 jeux et applications sur l'écran d'accueil. L'application Playstation profite aussi de quelques retouches. Les joueurs peuvent maintenant rejoindre une Party depuis l'appli, tandis que l'interface se rapproche désormais de celle de la PS5. Un mode sombre est aussi de la partie.

Concluons par l'annonce importante faite par Sony : l'arrivée prochaine du taux de rafraîchissement variable ou VRR. Sur les écrans et téléviseurs compatibles HDMI 2.1, cette technologie permettra de synchroniser de manière dynamique le taux de rafraîchissement de l'affichage à la sortie vidéo de la console PS5. En d'autres termes, vous pourrez profiter de meilleures performances graphiques puisque les artefacts visuels comme des déchirures d'image ou des problèmes de cadence de trame seront réduits ou éliminés.

De fait, vos jeux seront plus fluides et plus nets. D'après Sony, tous les jeux PS5 sortis à ce jour seront entièrement optimisés pour le VRR via un patch. Quant aux titres à venir, ils “devraient” prendre en charge le VRR dès leur lancement. Attention toutefois, sachez qu'une panne touche actuellement le PSN et le multijoueur en ligne, de nombreux joueurs suspectent la MAJ d'être à l'origine de ces problèmes.