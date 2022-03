PS5 : comment activer le mode Performance et pourquoi on vous conseille de le faire

Parmi ses nombreuses nouveautés, la PS5 propose un mode Performance qui se révèle bien pratique dans de nombreuses situations. L’idée est simple : obtenir plus d’images par seconde, et donc plus de fluidité en jeu, en sacrifiant quelque peu les graphismes et la résolution. On vous explique comment l’activer.

En arrivant sur le marché, la PS5 a, aux côtés de sa rivale la Xbox Series X, presque révolutionné le monde de la console de salon. De nombreuses améliorations sont au rendez-vous par rapport à la génération précédente, comme les temps de chargement désormais presque inexistants. Mais la plus notable d’entre elles est sans aucun doute l’arrivée du jeu en 4K et jusqu’à 120 FPS. Grâce à elle, les joueurs console parviennent à obtenir des performances quasi similaires à celles dont profitent les joueurs PC depuis des années.

Si cette promesse fait chaud au cœur, il convient toutefois de se montrer un peu plus mesuré. En effet, il faut bien préciser qu’il est généralement impossible d’obtenir des 4 K tout en maintenant une fréquence d’image à ne serait-ce que 60 FPS. En d’autres termes, il faut souvent sacrifier l’un pour obtenir l’autre. Or, pour certains jeux, il est bien plus intéressant de bénéficier d’une grande fluidité d’image plutôt que du ray tracing. Pour cela, il existe le mode Performance. On vous explique tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Qu’est-ce que le mode Performance de la PS5 ?

Le mode Performance a un objectif simple : booster les FPS obtenus en jeu afin d’obtenir la meilleure fluidité d’image possible. Pour maximiser les résultats, il n’y a pas d’autres solutions que de diminuer la qualité de l’image. Bien entendu, il n’est pas question de passer soudainement à des 480 p ni de retrouver le bon vieux temps des jeux en 8-bits. En revanche, il faudra certainement faire une croix sur le ray tracing sur la 4K. Pourquoi donc préférer le mode Performance plutôt qu’un autre ?

Pour certains jeux, il est extrêmement important de bénéficier d’une bonne fréquence d’image. On pense notamment à des FPS compétitifs, tels que Call of Duty ou encore Overwatch, ou le sort d’une partie peut se joueur à la microseconde. Mais d’autres titres solos peuvent également profiter de meilleures performances. Elden Ring ou Demon’s Souls par exemple, avec leurs boss particulièrement exigeants, demandent une bonne lecture des mouvements pour pouvoir survivre au combat.

Sur le même sujet : PS5 — Sony dépose un brevet pour booster les capacités du Ray-Tracing

Notons également que d’autres technologies, telles que l’upscaling, peuvent permettre de contrebalancer cette perte en augmentant la résolution par intelligence artificielle. Autre précision importante : il faudra se doter d’un téléviseur capable d’afficher de hautes fréquences d’image pour que le mode Performance ait un quelconque intérêt. On vous conseille donc de vérifier au préalable les résultats de votre TV dans ce domaine. De plus, si vous souhaitez atteindre les 120 FPS, il faudra également se munir d’un câble HDMI 2.1.

Comment activer le mode Performance de la PS5 ?

Le mode Performance est quelque peu particulier dans le sens où il n’est pas véritablement une option que l’on peut trouver dans les paramètres de la PS5. En effet, il faudra se rendre dans le menu du jeu en question pour l’activer. Ceci étant dit, il est malgré tout possible de configurer sa PS5 pour qu’elle affiche automatiquement les jeux en mode Performance. Voici comment vous y prendre :

Cliquez sur la roue dentée en haut à droite de l’écran pour vous rendre dans les Paramètres

Rendez-vous dans la section Données sauvegardées et paramètres des jeux/applications

Puis, dans le menu Préréglages des jeux, cliquez sur Mode Fréquence d’image ou mode Résolution

cliquez sur Sélectionnez Mode Fréquence d’image

Vous l’aurez compris, cette option est en réalité le mode Performance, puisqu’il donne la priorité à la fréquence d’image plutôt qu’à la qualité des graphismes. Notez que vous y trouverez également le mode Résolution, qui fait donc exactement l’inverse. Vous pourrez y obtenir de la 4K (là encore, à condition de disposer d’un téléviseur compatible), mais vos jeux auront bien du mal à dépasser les 30 FPS. Pour rappel, il s’agit de la fréquence d’image obtenue par la PS4.

Comme expliqué plus haut, il est également possible de configurer le mode Performance directement dans le jeu de son choix. Nous allons ici prendre l’exemple de Demon’s Souls qui le propose nativement, mais la démarche sera sensiblement la même sur les autres titres. Voici donc les étapes à suivre :

Ouvrez le menu Paramètres

Rendez-vous dans la section Affichage

Pour l’option Mode visuel, choisissez Performances

Désormais, vous obtiendrez le niveau maximum de FPS en jeu. Vous aurez (un peu) moins de mal à battre les boss, et les mouvements des ennemis dans les autres jeux vous paraîtront plus limpides. N’hésitez pas à nous raconter votre expérience en commentaires !