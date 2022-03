Panne PSN : impossible de jouer en ligne sur PS5 et PS4, la colère gronde chez les abonnés

De nombreux joueurs, que ce soit sur Twitter ou DownDetector, assurent ne pas pouvoir se connecter au PSN. Pire, dans certains cas, l'abonnement PSN n'est plus reconnu et des joueurs ont décidé de repasser à la caisse. Seulement, leur abonnement était toujours valide.

Peut-être que vous essayez en vain depuis ce mercredi matin de faire une petite course sur Gran Turismo, d'invoquer un ami pour vous aider sur Elden Ring ou de gagner un TOP 1 sur Fortnite depuis votre PS4 ou PS5. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seuls. Depuis le déploiement de la dernière mise à jour du firmware des deux consoles de Sony, de nombreux joueurs à travers le monde ne peuvent plus accéder au PSN, et par extension aux modes multijoueur de leur titre préféré.

Sur le site Down Detector, spécialisé dans le recensement des pannes et perturbations des services les plus populaires, les signalements sur le PSN, sur GTA Online ou encore sur FIFA 22 ont grimpé en flèche depuis ce matin. Les joueurs se plaignent de ne pas pouvoir jouer en ligne. Sur le site Playstation Network Services Status, Sony a confirmé que certains services rencontraient des difficultés, notamment les jeux et réseaux sociaux, le Playstation Now et le Playstation Store.

Des joueurs rachètent un abonnement dans la panique

Comme le souligne de nombreux joueurs, ces problèmes sont survenus peu de temps après le déploiement de la dernière mise à jour logiciel de la PS4 et de la PS5. En plus de l'incapacité de pouvoir se connecter au PSN et de jouer en ligne, un bug extrêmement gênant a touché plusieurs personnes. Chez certains, l'abonnement PS Plus n'était plus reconnu et il est demandé aux joueurs de passer à nouveau à la caisse pour prendre un mois, trois mois, six mois ou un an d'abonnement au service en ligne Playstation. C'est l'incompréhension totale pour les joueurs, surtout pour ceux titulaires de la formule annuelle.

Malheureusement dans la panique ou bien dans une volonté absolue de jouer en ligne, certains joueurs ont sorti la carte bleue alors que leur abonnement était parfaitement valide. “Toujours rien non plus, j'ai repayé un abonnement dans le vide ne sachant pas que c'est un bug de la MAJ…”, raconte un utilisateur sur DownDetector. “Bon ben, j'ai repayé un abonnement à 60 € comme un pigeon pour ne pas avoir accès à leur service c'est cool ça !”, se plaint dépité un autre joueur sur le site. Quoi qu'il en soit, ne faites pas la même erreur et ne passez pas à la caisse si vous savez pertinemment que votre abonnement PSN est valide. Pour l'instant, Sony n'a pas réagi officiellement à cette panne. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons plus d'informations.