The Last of Us 2 : Sony reporte la sortie du jeu PS4 à cause du coronavirus

The Last of Us 2 ne sortira pas le 29 mai 2020 sur PS4. Face à l’épidémie de coronavirus qui se propage dans le monde, Sony a en effet préféré reporter la sortie du jeu PS4 jusqu’à nouvel ordre. Pour faire passer la pilule, Naughty Dog, le studio de développement du jeu, a publié plusieurs nouvelles images du titre sur son site officiel.

Sony a décidé de repousser une nouvelle fois la sortie de The Last of Us 2, la suite du jeu culte sorti sur PS4 en 2013. D’abord prévue le 21 février 2020, la date de sortie du jeu était maintenant fixée au 29 mai 2020. Finalement, le lancement est reporté jusqu’à nouvel ordre à cause de la pandémie.

Naughty Dog explique pourquoi la sortie de The Last of US est encore reportée

Naughty Dog, le studio de développement derrière le jeu, est revenu sur la décision de Sony dans une publication sur Twitter. « Même si nous finissons de développer le jeu à temps, nous devons faire face à la réalité de nombreux problèmes logistiques sur lesquels nous n’avons aucune emprise, et nous ne pourrions pas sortir The Last of Us Part II de façon satisfaisante » explique Naughty Dog.

Si la production de The Last of Us 2 est apparemment presque terminée, Sony craint de ne pas pouvoir lancer le jeu dans le monde entier à la même date à cause de l’épidémie de coronavirus. « Nous voulons nous assurer que tout le monde puisse découvrir The Last of Us Part II en même temps, en faisant tout notre possible pour conserver la meilleure des expériences pour tous. Ce qui signifie retarder le jeu jusqu’à ce que nous puissions résoudre ces problèmes logistiques » poursuit le studio.

Pour faire patienter les fans de la franchise, Naughty Dog a mis en ligne de nouvelles images montrant les graphismes du jeu. On y retrouve Ellie et Joel, de nouveaux personnages et les décors désolés et apocalyptiques qui ont contribué au succès du premier opus. On vous en dit plus sur The Last of US 2 dès que possible.