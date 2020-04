PS4 et Xbox One : le coronavirus entraîne une explosion des ventes en Europe

La PS4, la Xbox One ou encore la Nintendo Switch se vendent beaucoup plus en Europe ces dernières semaines. Du 16 au 22 mars 2020, la demande a augmenté de 155% en général et de 140% en France. Cette période correspond à la première semaine du confinement. Même constat pour les ventes jeux dématérialisés avec une augmentation des téléchargements de 180% dans l’Hexagone.

Ces chiffres mettent en lumière les effets du confinement sur le marché des jeux vidéo. GamesIndustry.biz, spécialisé dans l’analyse du marché a compilé les données sur les ventes de la PS4, de la Xbox One de la Nintendo Switch dans plus de 50 pays. Le constat est à peine surprenant, mais reste édifiant. On assiste à une forte augmentation de la demande ces dernières semaines.

Alors que les ventes de consoles avaient ralenti ces derniers temps à quelques mois de l’arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X, la crise sanitaire actuelle qui a contraint des millions de personnes à rester confinées chez elles a redonné un coup de fouet aux ventes. La 12e semaine de l’année (du 16 au 22 mars), les ventes de consoles ont augmenté de 155% pour atteindre 259 169 machines écoulées. Cette progression concerne donc aussi bien la PS4, la Xbox One que la Nintendo Switch qui est devenue très difficile à trouver dans plusieurs pays.

La France enregistre l’un des chiffres les plus élevés avec une progression de 140,6% du 16 au 22 mars. En Italie, les ventes ont augmenté de 84% durant la première semaine de confinement dans le pays et de 66,1% en Espagne. La demande est paradoxalement plus forte dans certains pays qui pratiquent la distanciation sociale plutôt qu’un confinement total. Dans cette dernière catégorie, le Royaume-Uni et l’Australie ont enregistré une progression de 250% et 285,6% respectivement au cours de la semaine 12 de 2020.

La crise du covid-19 impacte aussi positivement les ventes de jeux. Dans l’ensemble, 4,3 millions de jeux ont été vendus dans les pays analysés au cours de la semaine 12, ce qui représente un bond de 63% par rapport à la semaine précédente. Les jeux dématérialisés comptent pour 62% dans le total avec 2,7 millions de téléchargements sur la période.

Source : GamesIndustry.biz