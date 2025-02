PS5 : les mauvais jeux envahissent le PS Store, Sony fait le ménage

Sony a supprimé de nombreux jeux du PS Store, qui accueille une flopée de titres de mauvaise qualité développés à la va-vite. Un phénomène qui touche tous les constructeurs de console et qui participe à invisibiliser les jeux qui méritent le détour.

Les boutiques de jeux sur console sont-elles vraiment plus propres que sur PC, où l'on peut trouver de tout et n'importe quoi ? Pas si sûr. Il semble d'ailleurs que Sony ait procédé à un grand nettoyage au sein du PS Store pour retirer des jeux qui ne correspondent pas aux standards de qualité que doivent respecter des titres estampillés PlayStation.

De nombreux jeux du développeur RandomSpin ont par exemple été supprimés du magasin PlayStation, dont certains sont pourtant bien connus du grand public, comme Supermarket Simulator Pro ou Bodycam Shooter. Le studio, qui publie des jeux à un rythme effréné, avec parfois plusieurs sorties par mois, est accusé de produire des titres bâclés qui ont recours à l'intelligence artificielle et au recyclage d'assets et de ressources pour réduire au maximum les temps de développement.

Un processus de vérification qui ne contrôle pas la qualité des jeux

Cette action de Sony fait suite à une enquête d'IGN sur le manque de contrôle des grands fabricants de console sur leur boutique de jeux. Selon plusieurs témoignages de l'industrie, les consoliers n'en font pas assez pour protéger leurs joueurs des titres de mauvaise qualité. Après tout, ceux-ci perçoivent leur commission, que l'utilisateur soit satisfait ou non. Mais sur le long-terme, cette situation peut créer un manque de confiance envers l'écosystème.

Il est notamment reproché à PlayStation, Xbox et Nintendo de mettre en place des restrictions qui ne soient que techniques. Tant que le jeu tourne convenablement, il peut sortir sur la plateforme, même si son contenu est rachitique. “Le processus d'approbation permet à une poignée d'entreprises d'encombrer les ventes, les nouvelles versions et les pages de recommandation avec des jeux identiques et de mauvaise qualité”, alerte IGN dans son papier.

D'après un développeur interrogé, Nintendo est sans doute le constructeur “le plus facile à arnaquer”. Il explique qu'il pourrait sans doute sortir un jeu baptisé “Fart Fart Boobie Fart: The Game” sur l'eShop et passer les processus de validation. Celui-ci finirait peut-être par être retiré à un moment ou un autre, mais il pourrait être disponible à la vente un certain temps avant d'être détecté.

L'une des principales exigences des magasins de jeux est que les captures d'écran soient représentatives de l'état du jeu. Mais dans les faits, ce n'est pas vraiment vérifié par les plateformes, qui s'assurent avant tout que les captures d'écran ne montrent pas d'images venant de la concurrence (les commandes avec des boutons PlayStation sur une page de la boutique Xbox par exemple) ou qu'elles correspondent à la langue adéquate selon la région de la boutique.

Xbox, meilleur élève que PlayStation et Nintendo

IGN explique également que Nintendo et Xbox examinent toutes les modifications apportées aux pages des jeux de la boutique avant de les mettre en ligne, alors que PlayStation effectue une seule vérification, juste avant le lancement. Sur le PS Store, il est donc possible pour les développeurs de mettre à jour la page de leur jeu comme bon leur semble, sans craindre d'intervention de Sony.

Dans le cas des trois gros consoliers, il n'existe pas réellement de barème de sanctions en cas de manquements. Les studios pris la main dans le sac ne reçoivent aucune sanction et doivent juste supprimer une capture d'écran si elle ne respecte pas les règles de la plateforme. On imagine qu'en cas de récidives multiples, elles perdent tout de même certains passe-droits. Pour ce qui est de l'utilisation de l'IA générative, PlayStation, Xbox et Nintendo ne l'interdisent pas, que ce soit dans les jeux eux-mêmes ou dans la génération de ressources pour alimenter les pages des stores.

“Une idée fausse courante chez les joueurs et même chez les développeurs inexpérimentés est que la certification équivaut à un contrôle qualité. C'est faux, c'est la responsabilité du développeur ou de l'éditeur. Les plateformes vérifient seulement que le code du jeu est conforme aux spécifications matérielles”, fait savoir un éditeur.

Enfin, sachez que Xbox est moins sujet au problème. Plusieurs développeurs déclarent qu'il est plus difficile de lancer un jeu sur la plateforme de Microsoft, dont les normes sont plus élevées. “D’après mon expérience, vous travaillez directement avec leur équipe, à la fois pour votre page et pour la certification constructeur”, témoigne l'un d'entre eux. Il y a donc moins de chance d'être relégué en bas de la liste des recommandations par des jeux bâclés sur Xbox.

Sources : Eurogamer, IGN