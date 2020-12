PS5 : Sony refuse d’appliquer la garantie lorsque la console a été achetée sur le marché noir

Alors que la PS5 est disponible dans de nombreux pays du monde, le lancement de la console se fait toujours attendre en Inde. Qu’à cela ne tienne, certains acheteurs indiens profitent du marché gris pour acheter des consoles issues des marchés européens. Sony les met en garde, ces consoles ne seront en aucun cas protégées par la garantie constructeur.

Comme vous le savez probablement, la PS5 est officiellement disponible en France depuis le 19 novembre 2020. À l’instar de la Xbox Series X de Microsoft, il est particulièrement difficile de se procurer la console de Sony, et ceux pour de multiples raisons. Aux stocks limités en raison de la crise sanitaire, il faut rajouter les spéculateurs qui achètent des PS5 par milliers pour les revendre à prix d’or sur le Net.

À titre d’exemple, un spéculateur de 22 ans s’est illustré cette semaine en achetant 221 PS5 grâce à un bot. Il a déjà gagné plus de 40 000 dollars par semaine. Si la pratique est moralement condamnable, elle demeure totalement légale comme il l’aime le rappeler. Cerise sur le gâteau, il faut également se méfier de l’armada d’escrocs qui revendent des photos de PS5 sur eBay, ici aussi à des prix défiant l’entendement.

Le lancement de la PS5 en Inde se fait toujours attendre

Si la situation est donc compliquée en France et en Europe pour mettre la main sur la PS5, en Inde c’est tout simplement impossible. Et pour cause, puisque le lancement de la console a été reporté à une date indéterminée, pour des raisons indéterminées. De fait, des clients indiens n’hésitent pas à acheter des PS5 depuis les marchés européens ou américains.

Dans ce cas précis, les clients indiens ont recours au marché gris. Pour rappel, le marché gris est la part d’un marché d’un produit qui n’est pas contrôlée par le fabricant. Les marchés gris sont fréquents, notamment dans le domaine des biens rares ou de luxe qui sont déployés selon une politique de distribution sélective ou qui ont des politiques de prix variant selon les zones géographiques. C’est le cas de la PS5.

Or et d’après le site MenXP, les consoles PS5 achetées via des spéculateurs des marchés européens ou américains ne seront pas couvertes par la garantie constructeur. « Nous conseillons à nos clients de vérifier la carte de garantie officielle de Sony Inde au moment de l’achat pour bénéficier des avantages de la garantie en Inde et dans ce contexte, il est important de noter que les produits Playstation commercialisés par Sony Inde sont certifiés sur la base des normes de sécurité indiennes stipulées par le BIS (ndrl : Bureau of Indian Standards) », a précisé la division indienne du constructeur.

Source : MensXP