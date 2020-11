PS5 : des spéculateurs expliquent pourquoi ils n’ont « aucun regret »

Un groupe de spéculateurs qui a acheté en masse des PS5 pour les revendre plus cher a décidé d’expliquer ses actes sur Facebook. Au risque de mettre leurs actes sur le dos de la crise sanitaire mondiale et de ses conséquences sur l'emploi et les revenus des ménages.

La spéculation, cette méthode qui consiste à surfer sur les grands événements pour dégager un maximum de bénéfices, frappe aussi la PS5 dont le prix s’envole sur eBay et LeBonCoin. Un article de Business Insider révélait la semaine dernière comment un groupe de spéculateurs britannique organisé sur Facebook, CrepChiefNotify, était parvenu à mettre la main sur plusieurs milliers de PlayStation 5, accélérant la rupture de stock et forçant les joueurs les plus impatients à se procurer l’appareil sur les sites de revente.

Bien sûr, l’objet n’est pas revendu à son prix recommandé. Ainsi, au moment où nous écrivons ces lignes, on trouve de nombreuses PS5 sur eBay à plus de 1400 euros, avec dans certains cas des annonces qui atteignent 4000, 7000 voire carrément 10 000 euros. CrepChiefNotify ne cache pas l’efficacité de son opération. Sur sa page Facebook, le groupe révèle avoir réussi à engranger plus de 2 millions de livres sterling, soit environ 2,22 millions d’euros.

PS5 : les spéculateurs justifient leurs actes par la crise

Or, dans son dernier post, CrepChiefNotify justifie sans complexes les actions du groupe : « Laissez-nous expliquer comment nous avons fait… ⁠la hype autour de la PS5 a commencé dès le mois d’octobre avec le lancement des précommandes. Les membres [de ce groupe] ont été informés qu’il fallait acheter sur le champ. Nous étions préparés, avions nos moniteurs maison prêts, et lorsque arriva le jour J, 1000 consoles ont pu être sécurisées« , explique CrepChiefNotify.

Et de poursuivre : « le vrai chaos a commencé le jour de la sortie. Une fois encore, nous avons préparé le groupe, informé tout le monde du potentiel, et nous étions fin prêts. Le jour est arrivé et nos membres ont fait un vrai festin, 2472 consoles ont été sécurisées ce jour-là, non pas avec des bots comme les médias le disent, mais tout à la main. Bien sûr nous avions l’avantage avec notre savoir et nos moniteurs, mais il ne s’agit que de préparation. Lorsque l’on n’arrive pas à se préparer, il faut se préparer à l’échec ».

Puis le groupe en vient à la justification morale de ses actes : « une grande partie de notre communauté ont été mis au chômage partiel ou au chômage tout court, ou a vécu d’autres conséquences négatives de la pandémie. Ces gens ont réussi à payer leurs factures, mettre de la nourriture sur la table et acheter des cadeaux de Noël à leurs enfants. Cela peut sembler malheureux qu’un enfant ne trouve pas la PS5 sous le sapin cette année, mais un autre enfant aurait pu ne rien y trouver. Nous ne regrettons rien », concluent les responsables du groupe.

Si la PS5 intéresse autant les spéculateurs, c’est qu’il s’agit d’un produit très attendu. Sony affirme d’ailleurs, premiers chiffres à l’appui que le lancement de la 5e génération est le meilleur de l’histoire des PlayStation. Les ruptures de stock ne sont pas simplement chroniques, face à la forte demande. La pénurie de PS5 est mondiale.

Sony a néanmoins prévu de réapprovisionner les distributeurs en PS5 avant Noël. Pour le rien rater des réapprovisionnements, on vous conseille de vous rendre sur notre page PS5 en stock – où acheter la console en France.