Proton VPN divise ses prix par quatre pour le Black Friday : sécurisez votre connexion à petit prix !

Le Black Friday, c’est aussi l’occasion de s’abonner à un VPN sans se ruiner. Proton VPN lance sa grande promo de fin d’année avec des réductions importantes sur toutes ses offres.

Pas besoin d’attendre fin novembre pour faire des économies. Le Black Friday commence bien à l'avance pour certaines entreprises. Si vous envisagez de souscrire à un VPN, c’est le moment idéal de franchir le pas. Proton VPN lance sa grande promo de fin d'année et casse ses prix.

Jusqu’à 75% de réduction chez Proton VPN pour le Black Friday

Proton VPN n’a jamais été aussi abordable. L’abonnement de deux ans est désormais à seulement 2,49 € au lieu de 9,99 par mois. Vous payez ainsi 59,76 € au lieu de 239,76 €. Cela correspond à une réduction de 75%., soit une économie de 180 €.

À ce prix-là, Proton VPN devient l’un des VPN les plus abordables, et ce, pour une qualité de service parmi les meilleurs du marché. Il offre des débits confortables, grâce notamment à sa fonctionnalité VPN Accelerator qui booste les performances jusqu’à 400% sur les serveurs éloignés.

Avec plus de 15 800 serveurs répartis dans plus de 125 pays, Proton VPN vous permet de vous connecter depuis quasiment n’importe où dans le monde, avec une répartition équilibrée de la charge pour optimiser les performances.

Certains serveurs sont par ailleurs dédiés au streaming et au P2P. De quoi partager de gros volumes de fichiers sur les réseaux P2P tout en profitant de débits confortables, ou regarder vos films et séries préférées de manière fluide.

L’abonnement Proton VPN Plus inclut également des fonctionnalités supplémentaires tels qu’un gestionnaire de mot de passe sécurisé, 5 Go d’espace de stockage Cloud chiffré (Proton Pass), un accès à certaines fonctionnalités du service Proton Mail. Vous bénéficiez également d’un bloqueur de publicité et d’une protection contre les logiciels malveillants.

Enfin, un seul abonnement Proton VPN permet de protéger jusqu'à 10 appareils simultanément. Vous pouvez ainsi utiliser l’application sur tous vos appareils (smartphones, tablettes, PC, etc.) ou encore partager l’abonnement avec vos proches.