Honor 90 et Magic 5 Pro : pour la rentrée, Honor casse les prix de ses smartphones phares

Pour la rentrée, Honor lance une opération « Back to School » avec des offres intéressantes sur les Honor 90, Magic 5 Pro et leurs versions Lite. Pendant quelques jours, les quatre smartphones sont à prix réduit, avec des accessoires offerts en bonus : écouteurs, bracelet connecté… On vous dit tout sur cette promo spéciale de la rentrée.

Si vous recherchez un smartphone milieu de gamme offrant des performances confortables et une bonne expérience au quotidien, le Honor 90 est l’un des meilleurs modèles de la catégorie en 2023. Ce smartphone marche dans le sillage tracé par ses prédécesseurs, les Honor 50 et Honor 70.

Le Honor 90 et sa version Lite font l’objet d’une belle réduction en ce moment. Mais si vous visez plutôt le haut de gamme, le Honor Magic 5 Pro est aussi en promotion. Ce smartphone est taillé pour concurrencer les meilleurs modèles du marché.

Back To School : grosse réduction sur les Honor 90 et 90 Lite pour la rentrée

Lancé il y a tout juste un mois, le Honor 90 profite d’une réduction de 100 euros sur le site officiel de la marque. Jusqu’au 15 septembre 2023, il est affiché à 499 euros au lieu de 599 euros. Et comme si cela ne suffisait pas, Honor vous offre en plus une paire d’écouteurs HONOR Earbuds X5 et un bracelet connecté HONOR Band 7 d’une valeur de 60 euros. Vous bénéficiez également de 6 mois d’assurance offerte.

SFR propose la même réduction sur le Honor 90, mais sans les accessoires offerts. Le smartphone y est affiché à 499 € au lieu de 599 € sans forfait. Mais si vous souhaitez le prendre avec un forfait, il est vendu à partir de 1 €.

ACHETER LE HONOR 90 SUR LE SITE DE HONOR

ACHETER LE HONOR 90 SUR SFR

Enfin, si vous disposez d’un budget de moins de 200 euros, vous pouvez vous tourner vers le Honor 90 Lite qui est à 199,90 euros au lieu de 299,90 euros sur le site de SFR avec un forfait sans engagement. Cela correspond à une réduction de 100 euros. Honor quant à lui propose le smartphone à 249 €, soit 50 euros de réduction.

ACHETER LE HONOR 90 LITE SUR LE SITE DE HONOR

ACHETER LE HONOR 90 LITE SUR SFR

Honor Magic 5 Pro et Magic 5 Lite : jusqu’à 200 € de réduction et un cadeau en bonus

Pour les utilisateurs exigeants, le Honor Magic 5 Pro est aussi en promotion. Le smartphone haut de gamme du constructeur fait l’objet d’une réduction de 200 € avec le coupon A5P200. Son prix passe ainsi de 1199 € à 999 €. Mais ce n’est pas tout.

La marque vous offre en plus les écouteurs à réduction de bruit active HONOR Earbuds3 Pro d’une valeur de 200 euros. Le montant total de l’avantage sur cette offre est donc de 400 euros.

Enfin, le Honor Magic 5 Lite qui est une version allégée du Magic 5 Pro est à 269,90 euros au lieu de 329, 90 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, soit une réduction de 60 euros. Le smartphone est affiché à 299,90 euros, mais vous pouvez profiter d'une remise supplémentaire de 30 euros avec le coupon AMG5L30CPS.

ACHETER LE HONOR MAGIC 5 PRO SUR LE SITE DE HONOR

ACHETER LE HONOR MAGIC 5 LITE SUR LE SITE DE HONOR

Notez que jusqu'au 31/08 sur le site de Honor, les ordinateurs portables, écouteurs, téléphones portables bénéficient de 40 € de réduction à partir de 500 € d'achat avec le coupon AUG40, et de 100 € de réduction à partir de 1 000 € d'achat avec le coupon AUG100. Ils sont non cumulables avec d'autres coupons.

Ce qu’il faut savoir sur les Honor 90 Series et Magic 5 Series

Venons-en aux caractéristiques de ces smartphones, à commencer par le Honor 90. Il est propulsé par le SoC Snapdragon 7 Gen 1, une puce milieu de gamme qui offre une fluidité largement suffisante pour les usages du quotidien. Celle-ci est épaulée par 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, ce qui est très généreux pour un smartphone de ce prix.

La batterie de 5000 mAh du Honor 90 est compatible avec une charge rapide de 66W. Son écran OLED de 6,7 pouces est incurvé et a un taux de rafraichissement maximal de 120 Hz. Enfin, la partie photo se compose d’un bloc de 3 capteurs : 200 mégapixels (principal), 12 mégapixels (ultra grand-angle) et 2 MP (ToF).

Le Honor 90 Lite est une version allégée qui repose notamment sur un SoC Mediatek Dimensity 6020 épaulé par 8 Go de RAM. Il dispose d’une batterie de 4500 mAh compatible avec une charge rapide de 35W.

Le Honor Magic 5 Pro quant à lui embarque un SoC Snapdragon 8 Gen 2 épaulé par 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Sa batterie de 5100 mAh est compatible avec une charge rapide de 66W et le smartphone dispose d’un écran OLED LTPO QHD de 6,81 pouces (120 Hz) ainsi que trois capteurs photo de 50 MP chacun. Enfin, le Magic 5 Lite qui est moins véloce s’appuie sur un SoC milieu de gamme, le Snapdragon 895 5G gravé en 6 nm.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Honor.