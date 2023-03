Le pack Samsung Galaxy S23 + Galaxy Buds 2 Pro est à PRIX CANON !

Le Samsung Galaxy S23 fait l'objet d'un très bon deal à saisir sur les boutiques en ligne Orange et Sosh. Pendant quelques jours seulement, l'un des derniers smartphones de la marque coréenne est proposé sous forme de pack avec les écouteurs Galaxy Buds 2 Pro. Le tout peut être obtenu sous les 740 euros.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK SAMSUNG GALAXY S23 + GALAXY BUDS 2 PRO (ORANGE)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK SAMSUNG GALAXY S23 + GALAXY BUDS 2 PRO (SOSH)

Un mois après avoir été dévoilé lors du Samsung Galaxy Unpacked 2023, le Galaxy S23 est mis en avant par les opérateurs Orange et Sosh. Jusqu'au lundi 6 mars prochain, le smartphone de la marque Samsung disponible dans un coloris noir et dans sa version 256 Go est à 859 euros au lieu de 1019 euros ; soit 160 euros de remise immédiate de la part des deux boutiques en ligne. De plus, le téléphone est éligible à un bonus de reprise de 200 euros, à condition de ramener un ancien appareil en boutique Orange via le mode Click & Collect.

Mais ce n'est pas tout ! Pour l'achat simultané du S23 de la gamme Galaxy et des écouteurs Galaxy Buds 2 Pro, Orange et Sosh proposent une remise exclusive de 100 euros sur le pack. Et pour information, les écouteurs bénéficient d'une ODR de 50 euros (voir conditions). Au total, le pack Samsung Galaxy S23 + Galaxy Buds 2 Pro est au prix de revient de 738,99 euros si on prend en compte la remise immédiate sur le téléphone, le bonus de reprise, la réduction exclusive et l'offre de remboursement.

À propos de ses principales caractéristiques, le Galaxy S23 de Samsung est équipé d'un écran de 6,1 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur Snapdragon 8 Gen 2, d'une batterie de 3900 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 13. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur de 50 + 12 + 10 MP et un capteur frontal de 12 MP. Pour en savoir plus sur le smartphone, découvrez notre prise en main du Samsung Galaxy S23.

Quant aux écouteurs, les Galaxy Buds 2 Pro qui sont considérés comme les premiers écouteurs sans fil Hi-Fi 24 bits de la marque Samsung disposent de deux haut-parleurs (10 mm Woofer + 5,3 mm Tweeter) et de trois microphones (2 externes + 1 interne) pour un grand confort d'appel. On retrouve aussi la technologie Bluetooth 5.3, la réduction active de bruit réglable avec une capacité à réduire le bruit de fond jusqu'à 98%, une batterie de 61 mAh (écouteurs) et de 512 mAh (étui de charge) et une autonomie pouvant aller jusqu'à 29 heures. Compatibles avec la charge rapide, les écouteurs peuvent être chargés pendant 5 minutes pour obtenir une heure d'écoute.