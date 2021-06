Prix canon sur les Airpods 2 grâce aux soldes d’été 2021

Les Airpods 2 d'Apple sont à un prix plus qu’intéressant à l'occasion des soldes d'été 2021. Si vous êtes à la recherche d'écouteurs sans fil, alors ce bon plan pourrait vous tenter. L'enseigne en ligne Cdiscount affiche un prix de 119.99 euros, valable certainement pour une durée limitée.

Les bons plans des soldes d'été 2021 permettent de réaliser de bonnes affaires. En voici la preuve avec cette offre proposée par Cdiscount sur les écouteurs sans fil AirPods 2 d'Apple. Ils sont affichés au tarif de 119.99 euros. Bien évidemment, il est préférable de ne pas trainer si vous souhaitez en profiter car même si l'offre est valable dans le cadre des soldes estivales 2021 dont la date de fin est fixée au 27 juillet inclus, elle reste limitée aux stocks disponibles. Premiers arrivés, premiers servis donc.

Les dimensions des écouteurs sont les suivants : 16,5 mm (largeur) x 18 mm (profondeur) x 40,5 mm (hauteur) pour un poids de 4 grammes chacun. Leur autonomie est de 5 heures en écoute et jusqu’à 3 heures en conversation, le tout à partir d’une même charge (ils peuvent tenir jusqu’à 24 heures grâce au boîtier de charge filaire fourni). Ils sont compatibles avec l'assistant intelligent Siri et dispose de la technologie Bluetooth et de la puce H1.