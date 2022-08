Prise en main des Samsung Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 : nos premières impressions sur les nouveaux smartphones pliants

Si Samsung vient tout juste de dévoiler ses nouveaux Galaxy Z Fold4 et Z Flip4, nous avons déjà eu l’opportunité de les prendre en main. Voici un rapide compte-rendu de nos premières impressions sur les deux smartphones pliables, en attendant un test complet (qui ne devrait pas tarder).

Alors que Samsung nous avait habitués à dévoiler chaque été ses nouveaux Galaxy Note, la marque a finalement abandonné ce type de téléphone muni d’un stylet pour se concentrer sur… Les smartphones pliants sous Android. L’an passé déjà Samsung nous avait gratifiés à peu près à la même époque d’un Z Fold3 et d’un Z Flip3, qui nous avaient tous les deux séduits à plus d’un titre, mais pas pour les mêmes raisons.

En 2022, Samsung récidive donc avec les Z Fold4 et Z Flip4, deux smartphones pliants toujours lancés en période estivale. Deux téléphones pliants, mais dont les formes et surtout les usages sont bien différents :

D’un côté, il y a le Z Fold4, un téléphone de grande taille qui s’ouvre comme un livre et qui, une fois déplié, ressemble à une mini tablette. Libre à vous de l’utiliser en le laissant plié, puisque l’appareil dispose aussi d’un grand écran en façade, qui offre les mêmes possibilités qu’un smartphone classique Android.

et qui, une fois déplié, ressemble à une mini tablette. Libre à vous de l’utiliser en le laissant plié, puisque l’appareil dispose aussi d’un grand écran en façade, qui offre les mêmes possibilités qu’un smartphone classique Android. Et de l’autre côté, on trouve le Z Flip4, un appareil qui s’ouvre à la manière d’un poudrier, qui est nettement plus compact et qui, une fois déplié, adopte la forme d’un smartphone classique. Il est également possible de le laisser plié et de continuer à faire appel à ses services, mais ses possibilités sont alors beaucoup plus limitées. Son petit écran en façade offre quelques interactions, comme basculer d’un morceau de musique à l’autre, consulter ses messages et y répondre, etc.

Deux smartphones pour deux types d’usage quotidien, donc. Au menu des nouveautés de ces deux smartphones, on profite d’un design partiellement revu et corrigé (les deux appareils sont surtout plus compacts), d’un nouveau processeur dans les deux cas, d’options inédites destinées à l’écran en façade du Galaxy Z Flip 4, de nouveaux capteurs photo, d’une charge plus rapide dans le cas du Z Fold4, de l’apparition d’une barre des tâches et d’une meilleure gestion du multifenêtrage toujours sur le Galaxy Z Fold 4… Et ce n’est qu’un aperçu des nouveautés que nous allons passer en revue ici, car nous avons eu l’opportunité de prendre en main les deux smartphones avant leur annonce officielle par Samsung.

Enfin, une petite précision : si vous vous demandez si le nom de ces deux smartphones est bien « Z » Fold4 et « Z » Flip4, la réponse est… affirmative. Les rumeurs faisaient état d'un changement de nom sur les deux téléphones, mais non : le « Z » n’a finalement pas disparu, du moins pas dans la communication officielle de Samsung. Lors d’un événement en avant-première auquel nous avons pu assister une semaine avant le lancement, Samsung a réitéré l’utilisation du Z pour nommer ses smartphones. En revanche, sur l’une des slides, les deux appareils étaient présentés sous les noms de Galaxy Fold4 et Galaxy Flip4. De quoi effectuer une transition en douceur : il y a fort à parier qu’en 2023, les deux pliants perdent définitivement leur « Z » et soient simplement nommés « Galaxy Fold5 » et « Galaxy Flip5 ».

Allez, c’est parti, partons maintenant à la découverte des nouveaux Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4, en attendant bien sûr nos deux tests complets qui ne devraient vraiment pas tarder à arriver.

Samsung Galaxy Z Fold4 : notre prise en main

Dès le premier contact, on constate que Samsung a opéré quelques changements de design sur son smartphone. Une fois ouvert, le smartphone est un peu moins haut et un peu plus large que le précédent modèle. De quoi procurer à l’utilisateur la sensation de réellement se retrouver face à une tablette, plutôt qu’à un smartphone déplié en deux.

Autre changement, mais qui lui est moins visible au premier coup d’oeil : le système de charnière a été affiné. Ce qui ne change rien à la résistance de l’appareil. Samsung précise ainsi que le smartphone est certifié pour 200 000 ouvertures / fermetures, ce qui était déjà le cas sur le Fold3. En revanche, la résistance aux chocs a été accrue de 10%, toujours sur le constructeur.

Mais revenons-en à nos premières impressions concernant le Z Fold4. Une fois le smartphone déplié, on remarque que les bordures de l’écran interne ont été réduites. Ce qui explique pourquoi le smartphone conserve sa taille d’affichage de 7,6″, malgré des dimensions légèrement différentes par rapport à la précédente itération. En façade, le ratio a également changé. On passe ainsi d’un écran en 25:9 à un écran en 23.1:9.

En main, le Z Fold4 est un peu plus léger que le Z Fold3. Certes, on a toujours affaire à un bon gros bébé, mais on passe de 271 à 263 grammes. Alors oui, il s’agit toujours de l’un des smartphones les plus lourds qui soit à l’heure actuelle, mais Samsung peaufine sa recette.

Néanmoins, une fois le smartphone ouvert complètement, force est de constater que la pliure reste toujours bien visible. À ce petit jeu, le constructeur sud-coréen n’arrive pas à égaler son homologue chinois Oppo et son Find N.

Mais là où Samsung montre ses capacités d’innover, c’est surtout côté logiciel. Un élément a tout particulièrement attiré notre attention lors de notre première prise en main du Z Fold4 : l’introduction de la barre des tâches. Si celle-ci n’est pas visible depuis l’écran d’accueil, elle apparaît dès qu’on lance une application, tout en se montrant assez discrète. Elle permet surtout de gérer les applications lancées simultanément et de les positionner très facilement à l’écran.

C’est probablement la nouveauté qui nous a vraiment tapé dans l’œil, tant la gestion du multitâche est agréable. On a vraiment la sensation de retrouver les habitudes acquises sur un ordinateur, tout en conservant la simplicité et le côté « tactile » d’un smartphone. Le parfait mariage des deux écosystèmes.

Samsung Galaxy Z Flip4 : nos premières impression

Si Samsung a offert quelques jolis nouveautés à son Fold4, le constructeur n’en a pas oublié pour autant son autre pliable, le Z Flip4. L’appareil profite d’un design un peu plus compact et de bordures affinées. Là encore, Samsung annonce une résistance augmentée de l’ordre de 10%, avec toujours une longévité minimum de 200 000 ouvertures et fermetures.

Autre nouveauté des plus appréciables pour qui souhaite utiliser le smartphone replié. L’écran en façade profite de nouvelles fonctionnalités de contrôle. Ainsi, on peut désormais :

répondre directement aux messages que l’on reçoit

décrocher pour un appel (sans avoir à ouvrir le téléphone, le smartphone se mettant alors en mode haut-parleur)

déverrouiller le smartphone à l’aide de la reconnaissance faciale

contrôler le Wi-Fi et le Bluetooth

Activer le mode avion

Enclencher le flash/lampe-torche

Le Z Flip est accessible par défaut dans 4 coloris : graphite, bleu, rose ou lavande. Mais la grosse nouveauté c’est surtout le fait que l’on peut, au moment de la commande via le site de Samsung, sélectionner les coloris de chaque élément qui constitue le dos de l’appareil. Dès lors, ce sont pas moins de 75 combinaisons que Samsung peut créer. De quoi profiter d’un Z Flip4 personnalisé, bien à soi et qui ne sera pas le même que celui du voisin.

Prix et disponibilités des Galaxy Z Fold4 et Z Flip4

Le Z Fold4 est disponible en précommande entre le 10 et le 25 août 2022. Sa date de sortie officielle est le 26 août 2022. Ce smartphone est commercialisé dans les 3 versions suivantes :

256 Go de stockage = 1799 euros

512 Go de stockage = 1919 euros

1 To de stockage = 2159 euros (édition disponible uniquement sur le site de Samsung)

Quant au Z Flip4, il est lui aussi disponible en précommande du 10 au 25 août 2022, sa date de sortie étant également fixée au 26 août 2022. Samsung annonce 75 combinaisons de coloris possibles (3 éléments sont changeables au dos de l’appareil). L’appareil est vendu dans les 3 configurations suivantes :