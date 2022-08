Samsung Galaxy Z Flip 4 : prix, fiche technique, date de sortie, nouveautés, tout savoir

Samsung s'apprête à dévoiler ses nouveaux smartphones pliants pour 2022, avec notamment le Samsung Galaxy Z Flip 4. De nombreuses informations sont déjà sorties le concernant : voici tout ce que vous devez savoir.

De tous les smartphones pliables désormais disponibles à travers le monde, les Galaxy Z Flip sont les plus populaires. Qui l'aurait cru, alors que l'on pensait que la possibilité d'étendre l'écran pour faire de nos smartphones une mini tablette était la fonctionnalité phare des écrans pliables ! Et pourtant : le style et la compacité des Galaxy Z Flip ont fait leur succès, en prime de leur accessibilité financière. Le nouveau modèle arrive très bientôt : le Galaxy Z Flip 4. Voici toutes les informations connues à ce jour le concernant.

Samsung prépare sa grande conférence annuelle, le Samsung Unpacked. Cette dernière aura lieu le 10 août 2022, et sera diffusée en direct sur ses réseaux sociaux. Pour l'occasion, nous savons déjà que de nombreux nouveaux produits Samsung seront présentés. Le Galaxy Z Flip 4 en fera partie, c'est une certitude.

Samsung event / launch dump (thread, 1/2) S22 launching in Lavender on Aug 26 Fold 4

Phantom Black, Green, Beige

Announcement / pre-orders Aug 10

Launch Aug 26 Flip 4

Graphite, Bora Purple, Pink Gold, Blue

Announcement / pre-orders Aug 10

Launch Aug 26 — Jon Prosser (@jon_prosser) June 8, 2022

Pour ce qui est de sa date de sortie effective, le leaker Jon Prosser a dévoilé en avance que ce dernier sortirait officiellement le 26 août prochain. Les précommandes seraient disponibles dès la fin de l'événement Unpacked, soit le 10 août. Il serait disponible en 4 coloris différents, que nous vous présentons ci-dessous.

Combien coûtera le Galaxy Z Flip 4 ?

Pour le moment, nous n'avons pas une source particulière claire sur le prix du Galaxy Z Flip 4, particulièrement en Europe. Cependant, la rumeur voulait que le smartphone soit vendu encore moins cher que son prédécesseur, le Galaxy Z Flip 3, qui était disponible à sa sortie pour 1059 euros.

Descendrons-nous en dessous de la barre symbolique des 1000 euros ? Si la pénurie des composants est évidemment un problème, Samsung peut se favoriser puisqu'il est le producteur numéro 1 du marché. Qui plus est, à mesure que les smartphones pliables deviennent de plus en plus populaires, les coûts de production s'abaissent puisqu'un nombre plus grand de dalle favorise les économies d'échelles.

Enfin, et surtout, Samsung n'est plus tout seul sur ce marché. Vivo, Oppo, Huawei et de nombreux autres vont à l'attaque désormais, faisant que le constructeur coréen se doit d'être plus compétitif. Baisser son modèle le plus populaire sous la barre des 1000 euros pourrait être un grand coup de poing asséné à ses concurrents.

Hélas, il semble bien que ça ne soit pas le cas. OnLeaks, fuiteur respecté du milieu, a indiqué que le Galaxy Z Flip 4 sortirait avec un prix de départ de 1109 euros. Reste encore à confirmer cette information.

Quel design aura le Galaxy Z Flip 4 ?

Le design du Galaxy Z Flip 4 ne devrait pas drastiquement changer par rapport à son prédécesseur… Du moins, à l'œil nu. L'élément le plus notable serait un écran externe légèrement plus grand, qui passerait à 2,1 pouces contre 1,9 pouce sur le modèle précédent.

Surtout, Samsung aurait retravaillé le design de sa charnière selon Ice Universe. Ainsi, celle-ci pourrait être plus résistante tout en étant plus fine que celle intégrée au Galaxy Z Flip 3. La marque profiterait de cela pour proposer un smartphone légèrement plus fin cette année, bien que les grandes lignes de la gamme soient toujours conservées. La pliure serait beaucoup plus discrète désormais. Nous avons également les 4 couleurs prévues, à sa voir noir, or rose, bleu et mauve.

Hélas, pour ceux qui n'apprécient pas l'espacement entre les deux parties du téléphone lorsque celui-ci est replié, il semble que rien n'ait changé sur ce point. Alors que les concurrents de Samsung ont réussi à aplanir totalement leurs smartphones, Samsung continuerait de produire des appareils pliables qui ne se referment pas à plat. C'est bien dommage, d'autant que les peluches et autres poussières ont tendance à s'y accumuler très facilement.

Fiche technique du Galaxy Z Flip 4

La grande nouveauté prévue pour les nouveaux Galaxy Flip, dont le Galaxy Z Flip 4 bien sûr, est l'intégration du Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Il s'agit du tout dernier SoC haut de gamme du géant américain, qui offre les meilleures performances du marché sous Android actuellement.

Cette puce a deux avantages. Elle est non seulement plus puissante que le simple Snapdragon 8 Gen 1, mais évite également ses problèmes de chauffe. Un fait important pour un smartphone pliable, qui n'est pas aussi protégé que peut l'être un smartphone plus traditionnel. Du côté de la RAM, on devrait pouvoir compter sur 12 Go de LPDDR5 pour le premier prix, et 16 Go pour les configurations les plus hautes.

100%

Fold4 4400mAh

Flip4 3700mAh — Ice universe (@UniverseIce) May 9, 2022

Mais c'est peut-être sur l'autonomie que la meilleure surprise nous attendrait. Selon Ice Universe, bien connu pour ses informations sur les produits Samsung, le Galaxy Z Flip 4 intégrerait cette année une batterie de 3700 mAh. À titre de comparaison, le Z Flip 3 n'intégrait que 3300 mAh, et n'était pas vraiment considéré comme un champion de l'autonomie. Un tel bond en avant devrait réserver d'excellentes surprises.

Appareil photo du Galaxy Z Flip 4

Sur la photo, nous savons que le Samsung Galaxy Z Flip 4 continuera de n'intégrer que deux capteurs à l'arrière du téléphone. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur ces derniers, mais il se pourrait que la configuration n'évolue pas cette année.

Who is ready to buy Flip4? pic.twitter.com/OSDNCo0Oim — Ice universe (@UniverseIce) July 30, 2022

C'est bien dommage, puisque quelques rumeurs semblaient indiquer que Samsung travaillait sur une nouvelle génération de capteur photo intégré sous l'écran, dont les performances auraient été suffisantes pour offrir une très bonne qualité photo tout en libérant l'écran. Hélas, il semble que les plans du constructeur aient finalement changé ; il faudra probablement attendre un cinquième appareil avant de voir cette nouvelle technologie arriver.

Changement de nom pour le Galaxy Z Flip 4 ?

Et oui : le Galaxy Z Flip 4 pourrait ne pas s'appeler le Galaxy Z Flip 4, mais tout simplement le Flip 4. Cela fait bien longtemps que la rumeur veut que le constructeur abandonne son “Z”, mais celle-ci a été renforcée récemment avec les événements se passant en Ukraine. Le gouvernement russe utilisant la lettre Z dans le cadre de sa campagne, le constructeur coréen aurait décidé d'abandonner purement et simplement la lettre.

Il faut dire que depuis l'avènement de ces smartphones, cette lettre n'a jamais vraiment été utilisée. On parle bien plus facilement du “Flip 3” et du “Fold 3” que des “Z Fold et Z Flip”. Ce changement ne serait pas une grande perte ; Samsung a même déjà commencé à retirer le Z de sa boutique en ligne dans certains pays, mais la France n'est pas (encore) concernée.