Prime Day : l’excellente souris Logitech MX Anywhere 2S est à moitié prix

Bon plan informatique à saisir sur le site Amazon ! Pendant quelques heures seulement, dans le cadre du Prime Day la souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S est vendue à moins de 28 euros grâce à une remise immédiate de plus de 50%.

Après le système de haut-parleurs Logitech Z906 à presque 170 euros, c'est au tour d'un autre produit de la marque Logitech qui est victime d'une belle offre à l'occasion de l'Amazon Prime Day. En effet, la souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S disponible dans un coloris gris est vendue à 27,99 euros au lieu de 58,74 euros ; soit une remise immédiate de plus de 30 euros par rapport au prix normal du produit.

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac et idéale pour une utilisation de type Bureautique, la Logitech MX Anywhere 2S est une souris sans fil qui vous permet de contrôler facilement plusieurs dispositifs et de copier-coller du contenu et des documents d'un ordinateur à un autre.

L'accessoire fonctionne sur toutes les surfaces, même le verre, avec une haute précision atteignant les 4 000 PPP. Alimentée par une pile rechargeable, la souris sans fil est fournie avec un récepteur Unifying permettant la liaison avec l'ordinateur de bureau ou le PC portable.