Prime Day : le OnePlus Nord 2 5G (128 Go) est à 269,99 €

Le OnePlus Nord 2 devient très accessible pour le Prime Day d'Amazon. Jusqu'à demain soir, le modèle 128 Go du smartphone 5G est à moins de 270 euros. Et l'offre est uniquement réservée au membres Prime du site e-commerce !

Après le OnePlus 10 Pro avec près de 150 euros de réduction, voici une autre offre promotionnelle sur un smartphone 5G de la même marque asiatique.

Pendant la vente flash associée au Prime Day 2022, les membres Prime peuvent se procurer le OnePlus Nord 2 à prix réduit. Alors qu'on pouvait l'avoir à 349 euros, le modèle 128 Go du smartphone disponible dans un coloris gris voit son tarif baisser à 269,99 euros. La livraison est gratuite et le paiement en quatre fois sans frais est possible.

Pour rappel, le OnePlus Nord 2 est équipé d’un écran AMOLED de 6,44 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un processeur MediaTek Dimensity 1200 AI et d'une batterie d'une capacité de 4500 mAh compatible avec la charge rapide. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android 11 avec une surcouche OxygenOS. Du côté de la photo/vidéo, le téléphone embarque un triple capteur arrière de 50 MP + 8 MP + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP.