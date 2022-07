Prime Day OnePlus 10 Pro : le prix du smartphone 5G est en chute libre

C'est une offre promotionnelle irrésistible que propose Amazon à l'occasion de son Prime Day. Dans son rayon téléphonie, le géant de l'e-commerce permet à ses membres Prime de profiter de près de 150 euros de réduction sur l'achat du OnePlus 10 Pro.

Alors que les soldes d'été 2022 prennent fin dans une semaine, Amazon a décidé de se démarquer en effectuant son célèbre Prime Day qui a lieu ce mardi 12 juillet et ce mercredi 13 juillet.

Pour ce nouveau deal associé à l'événement commercial d'Amazon, le fameux site de commerce en ligne vend à ses membres Prime le OnePlus 10 Pro au prix de 769,99 euros au lieu de 919 euros ; soit presque 150 euros moins cher par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le modèle 128 Go du smartphone et il est possible de procéder à un paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Pour en revenir au smartphone, le OnePlus 10 Pro associé au bon plan Amazon dispose d'un écran AMOLED 2K de 6,7 pouces avec une définition de 3216 x 1400 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un processeur Snapdragon 8 Gen 1, d'une batterie de 5000 mAh avec charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche OxygenOS. Pour la photo, on retrouve un capteur principal 48 MP IMX789 1/1.43 pouce, un ultra Grand-angle 50 MP Samsung JN1, un téléobjectif 8 MP OV08A10 avec zoom optique 3,3X et un capteur frontal 32 MP pour les selfies.