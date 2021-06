Prime Day 2021 : le Fire TV Cube d’Amazon est à petit prix

Pour le Prime Day 2021, Amazon brade le prix du Fire TV Cube. Proposé en temps normal à 129,99 €, il est possible de se le procurer sous la barre des 70 €, à très précisément 69,99 €. Une excellente affaire, réservée uniquement aux membre du programme Prime.

Le Prime Day Amazon permet de faire de belles affaires. Après le Fire TV stick 4K, c'est au tour d'un autre appareil Amazon de faire l'objet d'une belle réduction. Le Fire TV Cube, généralement commercialisé 129,99 € passe à seulement 69,99 €. Une réduction de 60 €, non négligeable, toujours bonne à prendre.

Pour en profiter, vous devez être abonné Prime. Pour rappel, vous pouvez bénéficier d'une période d'essai de 30 jours ou souscrire à l'abonnement pour 5,99 € par mois sans engagement. Compte tenu des avantages de l'abonnement Prime, mais aussi des économies qu'il permet de réaliser sur vos achats, le prix de l'abonnement est rentabilisé dès le premier achat.

Concernant le Fire TV Cube, il s'agit d'une box multimédia connecté qui vous permet entre autres de regarder des contenus avec une résolution jusqu'à 4K Ultra HD avec prise en charge des technologies HDR, HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision.

L'appareil embarque une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'un espace de stockage de 16 Go, et est fourni avec une télécommande vocale Alexa. Avec ce cube d'Amazon, il sera possible de télécharger des apps telles que Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Molotov ou encore myCANAL. Enfin, le Fire TV Cube est livré dans un boite avec un adaptateur secteur, 2 piles AAA, un câble de rallonge infrarouge (IR) et un adaptateur Ethernet Amazon (10/100).