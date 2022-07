C’est le Prime Day avant l’heure sur Amazon : 10 offres à saisir de toute urgence

À quelques jours du Prime Day, Amazon propose déjà plusieurs promotions intéressantes aux abonnés Prime, mais pas que. Pas besoin d'attendre le jour J pour réaliser des économies substantielles sur vos achats. On a sélectionné pour vous le top des bons plans disponibles dès maintenant.

L'été rime avec soldes, mais aussi avec Prime Day. Et contrairement aux deux dernières années, les deux événements se déroulent en ce mois de juillet. De quoi réaliser de bonnes affaires sur Amazon. Et comme pour servir d'apéritif à quelques jours du Prime Day, le géant du e-commerce propose déjà des promotions qui vont faire craquer plus d'un.

On pense notamment au Google Pixel 6 qui fait l'objet d'une réduction de 106 euros, au PC portable gamer Lenovo IdeaPad Gaming 3 dont le prix est en baisse de 450 euros. Et pour les abonnés Prime, les enceintes Amazon Echo Show5 et Echo Dot 4 sont aussi en promotion grâce à des codes promo. Mais tout le mode peut profiter de ces codes. Si vous n'êtes pas abonné, on vous explique ici comment profiter des offres du Prime Day gratuitement.

Le top des bons plans Amazon avant le Prime Day

N'attendez donc pas pour profiter de ces offres qui annoncent le Prime Day chez Amazon. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà des bons plans “Prime” exclusifs aux abonnés. D'autres sont accessibles à tout le monde. Mais comme nous le précisions plus haut, vous pouvez profiter de toutes les offres si vous n'êtes pas encore membre Prime.

Pour ce faire, vous n'avez qu'à vous abonner maintenant pour profiter des 30 jours d'essai gratuits. Ensuite, Il suffit de résilier l'abonnement immédiatement afin d'éviter que votre carte soit débitée après un mois. Amazon vous conservera quand même les 30 jours d'essai. Vous aurez donc la possibilité de profiter de toutes les offres du Prime Day 2022 qui pour rappel se déroule les 12 et 13 juillet.