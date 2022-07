Prime Day : le Fire TV Cube 4K UHD d’Amazon chute à son meilleur prix

Au cours de son Prime Day, Amazon propose le Fire TV Cube 4K UHD au meilleur prix du moment. Le géant de l'e-commerce permet, grâce à une réduction de 50 euros, de l'avoir au tarif réduit de 69,99 euros.

Même si l'édition 2022 du Prime Day se tiendra les 12 et 13 juillet prochains, Amazon a anticipé son événement commercial en proposant une belle réduction sur l'un de ses produits phares, le Fire TV Cube.

Ainsi, au cours d'une vente flash, les abonnés Amazon Prime peuvent se procurer le célèbre lecteur 4K UHD conçu par Amazon au tarif de 69,99 euros au lieu de 119,99 euros ; soit une remise immédiate de 50 euros de la part du site e-commerce. Pour information, le produit est éligible à la livraison rapide et gratuite à domicile, ainsi qu'au paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Comme son nom l'indique, le Fire TV Cube se présente sous la forme d'un cube qui vous permet de regarder des contenus avec une résolution 4K UHD avec prise en charge des technologies HDR, HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision. Fourni avec une télécommande vocale Alexa, l'appareil dispose d'une mémoire vive de 2 Go de RAM et d'un espace de stockage de 16 Go. Avec ce cube d'Amazon, il sera possible de télécharger des applications comme Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Molotov ou encore myCANAL. Enfin, le Fire TV Cube est livré dans une boite avec un adaptateur secteur, deux piles au format AAA pour la télécommande, un câble de rallonge infrarouge et un adaptateur Ethernet Amazon.

