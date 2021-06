Prime Day 2021 : Amazon vous offre 10 € pour 100 € rechargés sur votre compte

Recevez un code promotionnel de 10 € en rechargeant votre compte Amazon.fr dès maintenant. C'est une offre Prime Day valable du 21 juin 2021 à 00h00 au 22 juin 2021 à 23h59. Vous pourrez ensuite profiter du bon d'achat jusqu'au 21 septembre 2021.

Vous êtes membre du programme Prime ? Amazon vous offre un bon d'achat de 10 € pour une recharge de 100 € effectuée sur votre compte entre le 21 et le 22 juin 2021. Vous recevrez un code promotionnel applicable sur votre prochaine commande hors frais de livraison éventuel. Cette offre est soumise à certaines conditions, en plus de celle d'être inscrit au programme Amazon Prime.

Elle est réservée aux 15 500 premiers clients à recharger leur compte d'au moins 100 € en une seule fois. Le code promo qui vous sera envoyé est valable dès sa réception et jusqu’au 21 septembre 2021 inclus. La réduction est par ailleurs applicable uniquement sur les produits vendus et expédiés par Amazon.

Les articles des vendeurs tiers ne sont donc pas éligibles. Notez que certains produits ne permettent pas de bénéficiez de cette réduction. Il s'agit des chèques-cadeaux, des livres et ebooks, des cigarettes électroniques et de préparations pour nourrissons. Le code promotionnel est non cumulable avec d’autres promotions en cours et n'est pas applicable à une commande déjà en cours de traitement.

Enfin, chaque client Amazon ne peut profiter de cette offre qu'une seule fois. Vous avez jusqu'au mardi 22 juin 2021 à 23h59 pour recharger votre compte et en profiter immédiatement. Et pour aller plus loin, jetez un coup d'œil sur notre récap des meilleurs bons plans Prime Day 2021. Ou encore sur notre sélection des smartphones en promo dans le cadre de l'événement.