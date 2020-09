PS5 : Sony dévoile à quoi ressemble les boîtes des consoles

Sony vient de lever le voile sur le design des boîtes des PS5. En marge de la dernière conférence, le géant japonais a en effet publié plusieurs rendus montrant le packaging des deux consoles, la PS5 Digital Edition et la PS5 avec lecteur de disques, sur son blog officiel.

Après des mois d'attente, Sony a finalement ouvert les précommandes des PlayStation 5 dans le monde. En France, plusieurs revendeurs permettent déjà de précommander la PS5 pour la recevoir day one. Pour rappel, les PS5 sont vendues à un prix allant de 399,99 euros à 499,99 euros en France.

Voici le design des packagings des PS5

Peu après, le constructeur nippon a publié plusieurs photos montrant les boîtes officielles. Sony opte pour une prédominance de noir sur la boîte de la PS5 Digital Edition. De son côté, la boîte qui renferme la PS5 munie d'un lecteur de disques mise sur du blanc. Ce choix permet d'identifier directement la boîte que vous recherchez dans un magasin.

Parmi les mentions des boîtes, on aperçoit la compatibilité avec la 4K, la 8K et le HDR. Sur la boîte de la Digital Edition, une icône précise que la console n'est pas munie d'un lecteur de disques. Espérons que cet avertissement évite les méprises lors de l'achat en magasins.

Au sein des boîtes des PS5, les acheteurs trouveront une manette sans fil DualSense, un SSD de 825 Go pour le stockage, un câble HDMI, un socle pour tenir la console droite, un câble d’alimentation à brancher sur secteur, un câble USB pour recharger la manette et un manuel d'instructions.

Évidemment, Sony commercialisera des accessoires PS5 supplémentaires à part. Vous pourrez ainsi vous offrir une manette DualSense pour 69€, un casque audio 3D pour 99€, une caméra HD avec deux objectifs 1080p au prix de 59,99€, une télécommande au prix de 29,99€ et une station de recharge DualSense pour 29,99€. La PS5 et tous les accessoires seront disponibles sur le marché français dès le 19 novembre 2020. Que pensez-vous du design des boîtes des PS5 ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.