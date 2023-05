Précommande Asus ROG Ally : où acheter la console portable au meilleur prix ?

L’Asus ROG Ally est la nouvelle console portable d’Asus qui a tout pour faire trembler Valve et son Steam Deck. Si vous l’attendiez depuis qu’elle fait parle d’elle, la voici enfin en précommande. On vous dit où la réserver au meilleur prix.

Déjà bien connu pour ses PC portables et ses smartphones orientés gaming, Asus se lance sur le marché naissant des consoles portables sous Windows. La marque vient de lancer la ROG Ally, la nouvelle rivale du Steam Deck. Asus a bien observé les points faibles de la console de Valve et fait une meilleure proposition sur le plan technique pour un tarif plus élevé.

Asus ROG Ally : où la précommander au meilleur prix ?

L’Asus ROG Ally est déjà en précommande au prix de 799 €, comme les fuites l'annonçaient. La console portable est disponible chez Asus et plusieurs vendeurs partenaires dont Fnac/Darty, Boulanger ou encore Cdiscount. La date de sortie est fixée au 13 juin 2023.

Plusieurs offres de précommande sont proposées et diffèrent selon les boutiques. Chez Fnac Darty, les 1000 premières personnes qui précommanderont la console se verront offrir les écouteurs sans-fil ROG Cetra Blanc. Chez Boulanger, c’est une carte microSD 512 Go ainsi qu’une protection d'écran qui sont offertes. Toujours pour les 1000 premières précommandes.

Si vous choisissez d’acheter la console chez Cdiscount, l’enseigne offre une sacoche de transport, mais cette fois pour les 500 premières commandes uniquement. Enfin, l’eShop d’Asus propose quant à lui une promotion sur deux packs.

Le premier associe l’Asus Rog Ally à sa sacoche de transport et au dock de charge pour 859,98 € au lieu de 969,67 €. Offre limitée aux 100 premières précommandes. Le deuxième pack comprend la console et la carte graphique externe ROG XG Mobile au prix de 1599 € au lieu de 2098 €.

Quelles sont les caractéristiques de l’Asus Rog Ally ?

Imaginez-la comme une Nintendo Switch avec énormément de puissance et le système Windows 11 installé pour profiter de tous les jeux PC en déplacement. Voilà le besoin que veut satisfaire l’Asus Rog Ally, comme le fait déjà le Steam Deck. À la différence de ce dernier, la console portable n’est pas compatible qu’avec la librairie Steam. Elle est donc totalement ouverte et peut accueillir n’importe quel jeu, y compris ceux des lanceurs Steam, Epic, BattleNet, GOG ou encore EA App (anciennement Origin).

La ROG Ally est également bien plus puissante que le Steam Deck. Elle dispose d’un processeur AMD Ryzen custom Z1 Extreme profitant de l’architecture Zen 4. Ce dernier dispose de 8 cœurs et 16 threads et est épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage SSD NVMe PCIe 4.0. Vous pouvez y installer un SSD jusqu’à 1 To.

La partie graphique est gérée par un GPU AMD RDNA 3 compatible donc avec le ray tracing et FSR. La carte graphique délivre une puissance brute de 8,6 TFlops. L’Asus Rog Ally dispose par ailleurs d’un écran IPS de 7 pouces (16 :9) en définition Full HD. Son taux de rafraîchissement est de 120 Hz. La luminosité maximale de l'écean est de 600 nits, comme nous avons pu le constater lors de notre test de l'Asus Rog Ally.

Pour le reste, la console dispose d’un port microSD, d’une entrée USB Type-C et d’un capteur d’empreintes. Elle dispose aussi d’un port propriétaire pour connecter les GPU externes ROG XG Mobile de la marque qui transforme la console en une bête de puissance. Bien sûr, il sera ainsi possible de connecter la ROG Ally à un écran externe (4K par exemple) pour profiter de la console en temps qu'unité centrale. La console portable se transforme ainsi facilement en de PC gamer.