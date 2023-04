Asus ROG Ally : on sait enfin combien va coûter la rivale du Steam Deck

Après plusieurs semaines de spéculations sur la première console portable d’Asus, la Ally, on en sait enfin un peu plus au sujet de son tarif, qui s’avère finalement être assez compétitif pour faire peur au Steam Deck de Valve.

Si vous pensiez qu’Asus allait lancer sa console portable ROG Ally à un tarif beaucoup plus élevé que le Steam Deck, compte tenu de ses performances beaucoup plus impressionnantes, détrompez-vous. Selon le leaker Snoopy Tech sur Twitter, ainsi que Roland Quandt, la ROG Ally va être positionnée de manière agressive, assez pour faire trembler sa concurrente.

Le Steam Deck avait été commercialisé à partir de 399 dollars, et la version avec 512 Go est placée à 649 dollars. D’après les informations des leakers, la ASUS ROG Ally, qui est également équipée d’un stockage SSD de 512 Go, ne sera commercialisée qu’à 50 dollars de plus, à 699 dollars. Pourtant, la ROG Ally offrira une bien meilleure fiche technique que celle de Valve, ce qui devrait pousser beaucoup de clients à débourser quelques dizaines de dollars supplémentaires pour s’offrir la console portable la plus rapide du marché.

La ROG Ally veut enterrer le Steam Deck

Si la ROG Ally est positionnée à un tarif légèrement plus élevé que sa rivale, elle s’avère finalement être beaucoup plus performante. Nous avions appris il y a quelques jours que la console arrive avec un processeur Ryzen Z1 Extreme custom d’AMD, et nous avons déjà eu un aperçu de ses performances sur un benchmark.

Les huit cœurs CPU Zen 4 et les 12 cœurs graphiques RDNA 3 permettront à la puce d’atteindre jusqu’à 8,6 TFLOPS, bien loin des 3,3 TFLOPS du Steam Deck. En comparaison, la Nintendo Switch n’atteint, elle, que les 0,4 TFLOPS, donc vous avez une bonne idée des performances à attendre, même si ces chiffres sont à prendre avec des pincettes puisqu’ils ne reflètent que la puissance brute des puces.

Si tout porte à croire que la console coûtera 699 dollars outre-Atlantique, il reste maintenant à voir quel sera son prix en France, une fois les taxes ajoutées. En attendant l’arrivée de la ROG Ally, dont les précommandes devraient être lancées le 11 mai prochain si l’on en croit les rumeurs les plus récentes, vous pouvez aller consulter notre prise en main détaillée de la console.