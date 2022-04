Pourquoi ce VPN à moins de 2€ est une bonne affaire

Le prix PureVPN est en forte baisse. Il passe à 1,82 € au lieu de 9,60 €, ce qui en fait l'un des VPN les moins cher du moment. Pour autant, ce VPN offre une bonne qualité de service avec des débits confortables pour les usages d'Internet au quotidien.

dès 1.79€ Satisfait ou remboursé 31 jours 6500 serveurs 10 connexions simultanées maximum 78 pays couverts 8.3 Voir le site plus de détails Caractéristiques complètes du VPN PureVPN. - 81% 1.79€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 73% 2.63€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 9.60€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Si vous cherchez à protéger votre connexion Internet avec un VPN efficace sans vous ruiner, PureVPN est à un prix très accessible. Cette solution qui fait partie de notre sélection des meilleurs VPN voit en effet son prix fondre de 81%. Ce bon plan fait baisser le tarif mensuel à 1,82 €. C'est encore moins cher que CyberGhost à 1,99 € par mois.

PureVPN : comment profiter de 81% de réduction ?

À 1,82 €, PureVPN est donc l'un des VPN les moins chers du moment. Le tarif mensuel habituellement facturé s'élève à 9,60 €. Mais pour profiter de cette promo, il faut simplement souscrire à l'offre de 2 ans. La première fois, celle-ci vous reviendra à 49,20 € pour un total de 27 mois (24 + 3 offerts). Le VPN coûtera donc 1,82 € le mois. Vous profitez ainsi d'une réduction de 81%.

À la fin des deux premières années et en cas de renouvellement, l'abonnement vous reviendra à 49,20 € pour 12 mois cette fois-ci. Il s'agit donc d'un bon plan destiné aux nouveaux abonnés. Pour les anciens, le tarif habituel est de 2,95 € par mois pour un engagement d'un an. Ce bon plan est donc une occasion intéressante pour profiter de deux ans de VPN à très bon prix.

Les caractéristiques de PureVPN

Ce VPN s'appuie sur les protocoles les plus sûrs comme OpenVPN, IPSec et plus récemment WireGuard pour des vitesses encore plus stables. Parlant de vitesse justement, PureVPN dont voisi notre test ne fait pas partie des meilleurs comme ExpressVPN, NordVPN ou CyberGhost, mais l'adoption du protocole WireGuard début 2022 permet de limiter la dégradation de votre qualité de connexion.

Autre point important à souligner, ce fournisseur VPN autrefois situé à Hong Kong a délocalisé son siège dans les îles Vierges britanniques pour se conformer à des standards stricts quant à la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Mieux, PureVPN a subi pas moins de deux audits indépendants qui confortent son statut de VPN no-log. C'est un niveau de transparence que n'offrent pas tous les fournisseurs.

Enfin, le VPN est compatible avec les téléchargements P2P / torrent sur certains serveurs. Au total, il dispose de plus de 6500 serveurs dans plus de 78 pays différents. Vous pouvez par ailleurs l'utiliser simultanément sur 10 appareils différents, y compris des appareils Android, iOS, Windows, macOS ou encore Linux.

Vous bénéficiez par ailleurs d'une garantie “satisfait ou remboursé” d'un mois (31 jours). Ce délai vous permet de tester PureVPN comme un VPN gratuit tout en bénéficiant de toutes les garanties de sécurité d'une solution payante.