CyberGhost VPN : comment profiter de la meilleure offre VPN du moment ?

CyberGhost est le VPN le moins cher parmi les solutions les plus populaires. Pour autant, sa qualité de service le hisse dans le haut de tableau des meilleurs VPN du marché. Vous pouvez y souscrire dès 1,99 € par mois, le tarif le plus bas pour un VPN aux solides performances.

dès 1.99€ Satisfait ou remboursé 45 jours 7000 serveurs 7 connexions simultanées maximum 90 pays couverts 9.1 Voir le site plus de détails Caractéristiques complètes du VPN Cyberghost. - 83% 1.99€/ mois Pendant 36 mois Souscrire - 75% 2.95€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 69% 3.75€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 11.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

On ne présente plus CyberGhost qui est l'un des VPN les plus anciens du marché. Même si vous ne vous intéressez pas aux VPN en général, vous avez surement déjà entendu ce nom par le passé. Malgré le poids de l'âge, CyberGhost reste aussi dynamique que ses meilleurs concurrents. Il fait juste titre partie de notre sélection des meilleurs VPN du marché en 2022.

Malgré ce statut, il reste l'un des VPN les moins chers. Et vous allez le voir, souscrire à un VPN de qualité à tout petit prix, c'est bien possible. L'abonnement le plus économique est celui de trois ans puisque le fournisseur offre 83% de réduction sur le prix normal de son service. Cette offre fait passer le tarif à seulement 1,99 € par mois.

CyberGhost casse le prix de son VPN : impossible de trouver mieux

Le prix mensuel du VPN est de 11,99 €. À ce niveau, ce n'est pas la solution la plus accessible du marché, tant s'en faut. Mais CyberGhost applique une économie d'échelle très intéressante qui fait baisser le prix à seulement 1,99 €. Ce tarif est valable pour les trois premières années. Dans les faits, le fournisseur vous offre un abonnement de 39 mois (3 ans + 3 mois gratuits) pour le prix d'un abonnement de 3 ans.

Vous payez donc 77,61 € à la souscription pour 39 mois de service non-stop. Cela revient à 1,99 € par mois. Passé cette période, vous serez facturé le même montant pour 36 mois, ce qui vous reviendra à un peu moins de 2,05 € par mois. Les fournisseurs se livrent ainsi une guerre sans merci pour ratisser large et c'est pour le plus grand bonheur des abonnés. Rappelons que NordVPN propose aussi une offre spéciale pour ses 10 ans et que ExpressVPN aussi propose son abonnement moins cher que d'habitude.

Et n'oubliez pas que vous disposez d'une garantie « satisfait ou remboursé » de 45 jours. Vous avez donc plus d'un mois pour tester Cyberghost, avec la possibilité de vous retirer avec remboursement intégral avant la fin de la période d'essai. C'est un moyen de tester le VPN gratuitement.

Quels sont les atouts de Cyberghost VPN ?

CyberGhost offre un solide chiffrement grâce à l'algorithme AES-256, ce qui rend vos données impossibles à déchiffrer. Vous pouvez choisir un protocole parmi les plus sécurisés : OpenVPN, IKEv2 ou encore WireGuard. Un autre atout majeur pour CyberGhost, c'est la présence de la fonctionnalité Kill Swith dont nous parlons dans notre dossier sur le fonctionnement des VPN. Cette fonction permet de protéger votre trafic en cas d'interruption soudaine du VPN.

Enfin, sachez que CyberGhost dispose de près de 8000 serveurs dans plus de 90 pays. Là encore, peu de solutions offrent des choix aussi variés. Vous pouvez utiliser le VPN sur jusqu'à 7 appareils, ce qui vous permet de partager votre compte avec vos proches. La solution est utilisable aussi bien sur les PC Windows que sur les Mac, certaines Smart TV, les consoles, mais aussi sur Android et iOS.