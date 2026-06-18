Pourquoi votre prochain smartphone va prendre de bien plus belles photos en plein soleil et de nuit

Sony lance un nouveau capteur photo avec technologie LOFIC, qu'on retrouvera sur de prochains modèles de smartphones. Il promet des performances supérieures en surexposition et en basse lumière.

Xiaomi 17
Crédits : Phonandroid

La branche semiconducteur de Sony a annoncé le lancement du LYTIA L910, son nouveau capteur photo à destination des mobiles. Plutôt grand sans être immense non plus (1/1,28″), il bénéficie d'une définition de 50 mégapixels effectifs, et repose surtout sur la technologie LOFIC (condensateur d’intégration à débordement latéral), de plus en plus en vogue, et qui permet d'obtenir une meilleure qualité d'image dans les environnements lumineux extrêmes.

“Il atteint une plage dynamique de 100 dB en une seule exposition, permettant ainsi des images aux riches dégradés, des hautes lumières aux ombres, avec un bruit minimal”, explique Sony. Autrement dit, il gère à merveille la surexposition quand on prend une photo en plein soleil, ainsi que la pénombre quand la lumière vient à manquer. “Comparée aux technologies HDR multi-expositions, cette conception supprime le flou de mouvement et le scintillement lors de la prise de vue de sujets en mouvement”, ajoute le fabricant.

Le LOFIC arrive en force sur les smartphones haut de gamme

Concrètement, grâce à sa structure LOFIC, le LYTIA L910 est capable de stocker la charge excédentaire de la photodiode et d'accroître la capacité de saturation, améliorant la netteté et les détails des clichés sur une plage dynamique étendue, et ce sans avoir à fusionner plusieurs scènes. Jusqu'ici, les capteurs avaient recours à un traitement multi-images pour éviter la surexposition en plein jour et pour obtenir des pixels plus lumineux de nuit, obligeant à de multiples prises de vue ensuite assemblées par le logiciel. Cela n'est plus nécessaire avec le LOFIC.

Un autre avantage de cette technologie, combinée à une conception de circuit optimisée, est sa faible consommation d'énergie, même en enregistrement vidéo HDR en 4K à 60 images par seconde. On sait que l'autonomie de la batterie fond comme neige au soleil quand on utilise l'appareil photo de notre smartphone, cela devrait moins être le cas avec ce capteur.

Le LYTIA L910 sera rendu disponible cet été 2026, il devrait donc être bientôt intégré à de nouveaux smartphones. Sony n'est pas le premier à utiliser le LOFIC. Le nouveau capteur photo ISOCELL HPA 200 MP de Samsung y a recours, et devrait équiper le futur Find X10 Ultra d'Oppo. Le Light Fusion 1050L du Xiaomi 17 Ultra est quant à lu idéjà basé sur le LOFIC.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Bon plan Redmi Note 15 Pro 5G : le puissant smartphone avec un grand écran et un capteur photo de 200 MP passe à petit prix avec ce code !

Vous cherchez un smartphone puissant, mais vous ne souhaitez pas mettre 1000 € dans un modèle haut de gamme des géants du secteur ? Le Redmi Note 15 Pro 5G…

Rachat de SFR : pas de changement de carte SIM, mais Orange, Free et Bouygues vont fermer plus de 75 % des boutiques

En avalant SFR, Orange, Free et Bouygues devraient faire fermer plus de 400 boutiques de l’opérateur, soit plus de 75 % des points de vente existants. On promet aux abonnés…

Le Galaxy S26 Ultra n’a que quelques mois, mais Samsung le brade déjà avec une remise de plusieurs centaines d’euros

Samsung propose déjà une grosse réduction sur le Galaxy S26 Ultra. Grâce à plusieurs remises qu’il est possible de cumuler, le smartphone est disponible dès 869 € au lieu de…

Ninja Artisan : l’excellent four à pizza passe à petit prix juste avant l’été, inutile d’attendre les soldes !

Vous souhaitez faire des pizzas maison et cherchez un four capable de les cuire comme en Italie ? Grâce à la Ninja Artisan, vous obtenez de délicieuses pizzas très simplement….

Disney+ désactive le Dolby Vision et la 3D en France, mais pourquoi ?

Les utilisateurs français n’ont plus accès aux contenus en Dolby Vision ou en 3D sur Disney+. La plateforme a dû désactiver ces fonctionnalités à cause d’un contentieux judiciaire. Les problèmes…

Samsung Galaxy : ça y est, la grosse refonte de l’application est là et elle change presque tout

Après un petit retard de quelques jours, Samsung a finalement déployé la grosse mise à jour de son application de santé. Au programme, une refonte visuelle de taille ainsi que…

Android 17 : on a installé la nouvelle version, voici les fonctionnalités qui nous ont tapé dans l’œil

Android 17 vient tout juste de débarquer ce mardi 16 juin 2026 sur les Google Pixel. Pour vous, nous avons donc testé en long, en large et en travers les…

Configurer et gérer ses objets connectés va devenir encore plus simple grâce à Matter 1.6

Avec Matter 1.6, les utilisateurs peuvent espérer une configuration et une gestion plus intuitives de leurs objets connectés compatibles avec la norme. Découvrez les nouveautés annoncées par la CSA.  La…

WhatsApp : l’envoi de messages vocaux va devenir bien plus rapide et pratique sur Android

Vous faites peut-être partie de ceux qui font des messages vocaux l’une des fonctionnalités les plus utilisées sur WhatsApp. La plateforme a conscience de leur popularité et développe actuellement un…

La domination écrasante de ChatGPT s’effondre, et un nom revient sans cesse

Pour la première fois depuis son lancement, ChatGPT passe sous la barre des 50 % face à un rival qui grimpe en flèche. Le chatbot d’OpenAI reste pourtant largement en…