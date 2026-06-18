Pourquoi votre prochain smartphone va prendre de bien plus belles photos en plein soleil et de nuit

Sony lance un nouveau capteur photo avec technologie LOFIC, qu'on retrouvera sur de prochains modèles de smartphones. Il promet des performances supérieures en surexposition et en basse lumière.

La branche semiconducteur de Sony a annoncé le lancement du LYTIA L910, son nouveau capteur photo à destination des mobiles. Plutôt grand sans être immense non plus (1/1,28″), il bénéficie d'une définition de 50 mégapixels effectifs, et repose surtout sur la technologie LOFIC (condensateur d’intégration à débordement latéral), de plus en plus en vogue, et qui permet d'obtenir une meilleure qualité d'image dans les environnements lumineux extrêmes.

“Il atteint une plage dynamique de 100 dB en une seule exposition, permettant ainsi des images aux riches dégradés, des hautes lumières aux ombres, avec un bruit minimal”, explique Sony. Autrement dit, il gère à merveille la surexposition quand on prend une photo en plein soleil, ainsi que la pénombre quand la lumière vient à manquer. “Comparée aux technologies HDR multi-expositions, cette conception supprime le flou de mouvement et le scintillement lors de la prise de vue de sujets en mouvement”, ajoute le fabricant.

Le LOFIC arrive en force sur les smartphones haut de gamme

Concrètement, grâce à sa structure LOFIC, le LYTIA L910 est capable de stocker la charge excédentaire de la photodiode et d'accroître la capacité de saturation, améliorant la netteté et les détails des clichés sur une plage dynamique étendue, et ce sans avoir à fusionner plusieurs scènes. Jusqu'ici, les capteurs avaient recours à un traitement multi-images pour éviter la surexposition en plein jour et pour obtenir des pixels plus lumineux de nuit, obligeant à de multiples prises de vue ensuite assemblées par le logiciel. Cela n'est plus nécessaire avec le LOFIC.

Un autre avantage de cette technologie, combinée à une conception de circuit optimisée, est sa faible consommation d'énergie, même en enregistrement vidéo HDR en 4K à 60 images par seconde. On sait que l'autonomie de la batterie fond comme neige au soleil quand on utilise l'appareil photo de notre smartphone, cela devrait moins être le cas avec ce capteur.

Le LYTIA L910 sera rendu disponible cet été 2026, il devrait donc être bientôt intégré à de nouveaux smartphones. Sony n'est pas le premier à utiliser le LOFIC. Le nouveau capteur photo ISOCELL HPA 200 MP de Samsung y a recours, et devrait équiper le futur Find X10 Ultra d'Oppo. Le Light Fusion 1050L du Xiaomi 17 Ultra est quant à lu idéjà basé sur le LOFIC.