Samsung supprime le Mode Ambiant de ses TV, voici à quelle date il sera débranché

Le Mode Ambiant n'a plus que quelques jours à vivre sur les TV Samsung. La marque a annoncé la fermeture de ce service, sur lequel elle avait pourtant beaucoup communiqué.

Pour se différencier de ses concurrents, Samsung essaie depuis des années de transformer ses TV en véritables éléments de décoration du salon. L'un des éléments majeurs de cette stratégie a été le Mode Ambiant, introduit en grande pompe en 2018. La marque avait largement mis en avant cette nouvelle fonctionnalité dans cette communication, arguant que ses téléviseurs pouvaient désormais se fondre dans le décor d'une pièce en affichant des visuels de son choix. Il était même possible d'utiliser ses propres clichés pour obtenir une sorte de cadre photo numérique géant.

Tout ça, c'est fini. On sentait que Samsung octroyait de moins en moins d'efforts dans le développement de son Mode Ambiant, le service va même définitivement fermer ses portes dans les prochains jours. C'est ce qu'annonce discrètement l'entreprise dans un message laconique affiché aux utilisateurs sur l'application SmartThings : “Chers utilisateurs du service Samsung Ambiant, merci d'utiliser le service Samsung Ambiant. Malheureusement, le service Ambiant prendra fin après le 1er août 2026. Merci de votre soutien et de votre compréhension. Cordialement, l'équipe du service Ambient”, peut-on lire, comme rapporté par SamMobile.

Samsung sacrifie son Mode Ambiant pour nous forcer vers l'Art Store payant

La dernière mise à jour Tizen OS 9 avait déjà relégué le Mode Ambiant au second plan sur les TV Samsung. Le constructeur veut en fait mettre plus en avant son Art Store, sa galerie d'œuvres d'art. D'abord lancée pour accompagner les TV The Frame, conçus pour ressembler à un tableau, l'Art Store est ensuite devenu une expérience accessible sur les autres modèles de Smart TV. Et on comprend vite pourquoi Samsung privilégie l'Art Store au Mode Ambiant : il est payant. Un abonnement mensuel à 4,99 € par mois ou annuel à 49,99 € par an est requis pour en bénéficier.

L'Art Store dispose d'une partie gratuite, mais limitée en contenus et qui ne donne pas de contrôle précis sur ce qui est affiché à l'écran, réduisant quasiment l'intérêt à néant. Une autre alternative est de configurer soi-même un diaporama d'images via l'application mobile SmartThings.