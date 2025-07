Une banque d’investissement a publié une note à propos du premier iPhone pliant attendu en 2026. Dans son rapport, la firme financière affirme qu’Apple pourrait vendre ce produit à un prix inférieur à celui du Galaxy Z Fold 7 de Samsung. Si les arguments avancés par la banque d’affaires sont logiques, la conclusion ne l’est pas forcément. Voici pourquoi nous avons un doute.

Le premier smartphone pliant, le Galaxy Fold (sans le « Z ») de Samsung, est sorti en 2019. Depuis, le marché reste assez restreint, avec quelques acteurs qui tentent de concurrencer au niveau mondial la firme coréenne. Google, Honor et Huawei sur les pliants de type Fold. Motorola sur les pliants de type Flip. Plusieurs raisons à cela. D’abord le produit n’est devenu mature techniquement que récemment. Ensuite le prix de chaque modèle reste assez élevé. Cependant, de l’avis de nombreux analystes, le véritable envol n’arrivera que quand Apple se lancera sur ce segment.

Nous savons que la firme de Cupertino travaille sur des prototypes d’iPhone pliant depuis plusieurs années. En 2024, un de ses cadres dirigeants affirmait même que le lancement du smartphone aurait lieu en 2026. Dès lors, les fuites se sont multipliées, notamment sur le prix possible. En mars 2025, nous avons relayé un rapport de Ming Chi Kuo, célèbre analyste taïwanais spécialisé sur Apple. Il y affirmait que le prix de « l’iPhone Fold » dépasserait les 2300 euros. Voire 2800 euros selon les configurations. Soit à un prix plus élevé encore que le tout récent Galaxy Z Fold 7.

L'iPhone Fold serait moins cher que le Galaxy Z Fold 7

La banque d’investissement suisse UBS, cité par nos confrères de PhoneArena, contredit cette prévision. Selon elle, l’iPhone pliant pourrait être vendu entre 1800 et 2000 dollars. Ce que nous pourrions traduire entre 1900 et 2100 euros. Soit un montant inférieur à celui du Galaxy Z Fold 7 (proposé pour rappel entre 2099 euros et 2519 euros, selon les configurations). L’argument avancé par la banque est le prix des composants : selon UBS, Apple ne paierait que 759 euros de pièces détachées, soit moins que les 790 dollars payés par Samsung pour les pièces détachées du Galaxy Z Fold SE (un smartphone pliant vendu uniquement en Corée du Sud).

Dans ces conditions, UBS estime qu’Apple pourrait proposer un prix sous la barre des 2000 dollars tout en conservant de bonnes marges : entre 53 % et 58 % selon les estimations de la banque. Rappelons que les marges des iPhone 16 sont moins élevées. Si nous ne contestons pas les estimations de coûts pour Apple, nous doutons de la conclusion. Nous pensons au contraire qu’Apple va se positionner au-dessus des 2000 euros. Deux raisons à cela.

Apple doit retrouver un bon niveau de rentabilité pour investir dans l'IA

D’abord parce qu’Apple n’a jamais fait aucun cadeau à ses utilisateurs. Si la firme peut améliorer sa marge, elle le fera. Ce fut le cas lors de la montée de l’euro face au dollar. Ce fut le cas lors des pénuries d’approvisionnement et de moyens logistiques. Ce fut le cas aussi lors de la mise en place de la taxe à la copie privée en France.

Ensuite parce que la rentabilité d’Apple s’est effritée. Les notes des analystes financiers ne sont que « neutres » et pas « positives ». Et l’action a perdu 20 % de sa valeur en quelques mois, passant de 260 dollars en décembre 2024 à 200 dollars environ. Une situation peu confortable pour la firme qui envisage de faire une acquisition très coûteuse dans le domaine de l’intelligence artificielle (les rumeurs parlent notamment de Mistral).