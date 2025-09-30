On a enfin une idée précise de quand sortira l’iPhone pliable, et c’est pour bientôt

La date de sortie de l'iPhone pliable se précise un peu plus grâce à une déclaration de Samsung Display. Ce dernier a en effet annoncé que la firme se prépare à produire massivement de tout nouveau écran pour smartphone pliable à destination d'un “client nord-américain”. Tout laisse à penser qu'il s'agit d'Apple.

L'iPhone pliable commence à sérieusement faire parler de lui – et ce n'est pas pour rien. En effet, les fuites s'enchaînent à propos de celui que certains appellent déjà l'iPhone Fold. Il faut dire que les choses se sont grandement accélérées cet été, avec un premier prototype déjà en cours de test chez Apple. Tout cela indique que la date de sortie approche et, de fait, les analystes prévoient déjà un lancement pour le second semestre 2026.

Mais il se pourrait bien que l'on dispose aujourd'hui d'une fenêtre de sortie un peu plus précise, et ce, grâce à Samsung. Ce détail peut paraître étonnant de prime abord mais en vérité, cela est parfaitement logique. Nous savons déjà que l'iPhone pliable sera équipé d'un écran fabriqué par le constructeur coréen – qui plus est, d'un écran jusqu'ici inédit dans l'industrie. Or, justement, le PDG de Samsung Display a récemment fait une annonce qui a beaucoup fait jaser.

Cette annonce confirme à demi-mot la sortie en 2026 de l'iPhone pliable

D'après le média coréen ChosunBiz, Lee Cheong a ainsi déclaré que son entreprise s'apprête à lancer la production de masse d'un écran de smartphone pliable. Ce dernier serait destiné à un mystérieux “client nord-américain”… pas si mystérieux que cela, si l'on recoupe les informations. Le timing semble parfait pour désigner Apple, avec qui Samsung a déjà l'habitude de travailler.

Sur le même sujet – L’iPhone pliable aura deux caméras géantes, cette fuite nous dévoile tout sur son module photo

Bien sûr, il ne s'agit pour le moment que de spéculations, mais tout laisse à penser que les deux constructeurs se préparent au lancement de l'iPhone Fold. Qui plus est, cette annonce pourrait bien enterrer l'hypothèse d'un énième report du smartphone. Au vu du nombre de fuites, il semblerait que cette fois soit la bonne.