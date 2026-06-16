“On ira fermer les comptes” : l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans se précise

Le président de la République Emmanuel Macron détaille ce qu'il va se passer une fois la loi en vigueur à la rentrée de septembre 2026. Cela passera pas la suppression des comptes des moins de 15 ans déjà existants.

Alors que le Royaume-Uni vient d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans sur son territoire, Emmanuel Macron aborde le sujet qui concerne aussi la France. On le sait, l'un des derniers projets du président de la République, dans la dernière année de son mandat, est d'empêcher les moins de 15 ans d'accéder aux réseaux sociaux. Il rappelle que la loi devrait être votée par les parlementaires avant le 15 juillet, et espère une entrée en vigueur “à la rentrée de septembre” 2026.

“Ça permettra que pour les moins de 15 ans, il n’y ait pas de nouveaux comptes qui soient créés“, précise le chef d'État. Mais ce n'est pas la seule étape prévue. Techniquement, il est interdit de d'avoir un compte sur Facebook, TikTok, Instagram ou autre si l'on a moins de 13 ans. Dans les faits, cette mesure n'a jamais empêché que cela arrive et les jeunes de 14 ans ne sont pas concernés. C'est pourquoi en France, il est prévu une période de suppression des comptes existants chez les moins de 15 ans.

L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans passera par la suppression de comptes

“[…] Il y aura sans doute une période entre septembre et la fin de l’année, [où] on ira fermer les comptes des moins de 15 ans qui existaient déjà, parce que derrière, il y a toute une technique à mettre en œuvre avec ces réseaux sociaux“, explique ainsi Emmanuel Macron.

La justification est toujours la même : “les meilleurs spécialistes qui ont établi” que les réseaux sociaux, “c’est mauvais pour nos enfants et nos ados“. Solitude, harcèlement, abus, frein au “développement personnel sensible, sensoriel, cognitif“… Les arguments ne manquent pas.

En revanche, rien sur l'aspect technique de l'interdiction ou de la suppression des comptes. La vérification de l'âge est évoquée en fin d'intervention comme une évidence. Or, il est très facile de berner les systèmes mis en place pour empêcher les jeunes adolescents d'accéder aux réseaux sociaux. Un constat également fait en Australie, premier pays au monde à avoir interdit ces services aux plus jeunes, où 61 % des 12-15 ans contournent l'interdiction sans problème.