Poco M8 5G : avec 110 € de réduction, ce smartphone performant avec un superbe écran AMOLED incurvé passe à prix mini !

Le Poco M8 5G bénéficie en ce moment d’une double réduction sur AliExpress. Le smartphone voit ainsi son prix chuter à moins de 165 euros. C’est un excellent prix pour un modèle qui propose des caractéristiques équilibrées.

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Xiaomi est une marque reconnue pour son excellent rapport qualité/prix. Poco est une sous-marque de Xiaomi qui propose des tarifs encore plus agressifs, tout en proposant des spécifications intéressantes. Et pour couronner le tout, la gamme M de Poco est la plus accessible, avec des performances confortables malgré un prix très compétitif.

Vous l’aurez compris, le Poco M8 5G est donc un modèle destiné pour les personnes qui cherchent un smartphone pas cher mais qui reste fluide et agréable à utiliser au quotidien. Et comme il est actuellement en promotion sur AliExpress, c’est le moment ou jamais de vous équiper pour un prix défiant toute concurrence.

La version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est normalement vendue au prix de vente conseillé de 273 euros. Pourtant, vous pourrez la trouver sur AliExpress pour 183,53 €. Et en ajoutant le code promo PHDFR20, le prix baisse de 20 euros supplémentaires et passe à seulement 163,53 € avec la livraison rapide gratuite depuis la France.

POCO M8 5G : écran AMOLED incurvé, caméra 50 MP, Snapdragon 6 Gen 3…

L’une des grandes forces du Poco M8 5G, c’est son écran Flow AMOLED de 6,77 pouces. Il offre une résolution de 2392 × 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité max de 3200 nits. Il est aussi confortable sous les yeux puisqu’il est sans scintillement et qu’il limite la lumière bleue. Le son n’est pas en reste avec un double haut-parleur puissant, compatible Dolby Atmos.

Malgré son prix mini, le Poco M8 offre un design premium avec un écran incurvé et une épaisseur de seulement 7,35 mm. Il est aussi durable puisqu’il résiste aux chocs et aux chutes jusqu’à 1,7 m de hauteur. Certifié IP65, il est aussi résistant à la poussière et à l’eau.

Sous le capot, on trouve la puce huit cœurs Snapdragon 6 Gen 3, gravée en 4 nm, qui offre de bonnes performances pour garantir une utilisation fluide de votre smartphone. Avec sa batterie de 552O mAh, le Poco M8 peut être utilisé un jour et demi avec une seule charge. Il bénéficie de la charge rapide 45 W. Et avec la charge inversée 18 W, vous pouvez utiliser votre smartphone comme un powerbank pour recharger le téléphone d’un ami ou bien vos écouteurs par exemple.

Enfin, pour les photos, vous disposez d’un capteur principal grand-angle de 50 MP avec HDR qui permet d’enregistrer des vidéos en 4K. Et pour vos selfies, vous avez un capteur 20 MP en façade.