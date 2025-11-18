Poco X7 Pro : l’excellent smartphone Xiaomi est à moins de 200 €, vite !

Le Poco X7 Pro tombe à son prix le plus bas à l'occasion du Singles Day AliExpress. Le smartphone profite d'une double réduction en ce moment. On vous dit comme l'acheter au meilleur prix du web.

Je profite de ce bon plan

Dans le cadre du Singles Day (11.11) d'AliExpress, le Poco X7 Pro voit son prix baisser considérablement. Lancé en janvier 2025 à 373 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, il est en ce moment à 192 € avec le code promo 11FR20, ce qui représente une réduction de plus de 50%.

Vous réalisez une économie de 181 € malgré un prix déjà très compétitif à la vase. Le code promo est valable pendant quelques heures encore, jusqu'au mercredi 19 novembre 2025 à 23h59. Le smartphone est expédié par AliExpress depuis l'Espagne dans un délai de 5 à 9 jours. Si vous préférez la version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, elle vous reviendra légèrement plus cher, à 257 € au lieu de 433 €.

Poco X7 Pro : un rapport qualité prix imbattable

À l'intérieur du Poco X7 Pro, on retrouve un processeur Dimensity 8400-Ultra gravé en 4nm. C'est une puce milieu de gamme très performante qui est accompagnée de 8 ou 12 Go RAM et 256 ou 512 Go de stockage interne. Cette combinaison vous permet de profiter d'une expérience fluide dans tous les cas d'usage au quotidien, même pour le jeu vidéo.

Le Poco X7 Pro est justement un smartphone conçu pour les jeux sur mobiles, même si son design conventionnel en fait un modèle idéal pour tous ceux qui souhaitent s'offrir un smartphone performant à bas prix.

Je profite de ce bon plan

Pour ce qui est des autres caractéristiques, le Poco X7 Pro arbore un bel écran AMOELD de 6,67 puces offrant un taux de rafraichissement maximal de 120 Hz. Pour les photos, le smartphone propose une configuration à deux capteurs : 50 MP (grand-angle) et 8 MP (ultra grand-angle). De quoi prendre des photos très correctes, comme nous avons pu le constater lors de notre test du Poxo X7 Pro. Enfin, le smartphone embarque une grande batterie de 6000 mAh, avec une charge rapide de 90W.