Poco M3 Pro 5G pas cher : où l’acheter au meilleur prix

Le Poco M3 Pro 5G vous intéresse ? Si vous souhaitez vous équiper du smartphone 5G le moins cher du marché, vous pouvez le faire dès à présent. Les précommandes sont en effet ouvertes. Ensemble, découvrons où acheter le Poco M3 Pro 5G au meilleur prix.

💰Où acheter le Poco M3 Pro 5G au prix le plus bas ?

Dévoilé lors d'une conférence qui s'est tenue le 19 mai 2021, le Poco M3 Pro 5G est proposé au prix de départ de 199 € dans sa version 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. La variante embarquant 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est quant à elle proposée à 229 €. Le meilleur prix est du coté d'Amazon par l'intermédiaire d'un vendeur tiers : 159 €.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE POCO M3 PRO SUR AMAZON

🔎Quelle est la fiche technique du Poco M3 Pro 5G ?

Le Poco M3 Pro 5G arbore un superbe écran IPS de définition Full HD+ d'une diagonale de 6,5 pouces. Il a l'avantage de proposer un taux de rafraichissement 90 Hz (taux variable automatiquement de 30 Hz à 90 Hz).

Sous le capot, on retrouve le SoC MediaTek Dimensity 700, une batterie d'une capacité de 5 000 mAh compatible charge rapide 18 W. La partie photo est confiée à un triple capteur photo 48+2+2 mégapixels et capteur selfie 8 mégapixels. De la partie également, un port jack 3,5 mm et un capteur NFC (qui n’existait pas dans le Poco M3). Le smartphone est bien entendu compatible 5G.

Pour la mémoire RAM, deux configurations possible 4 Go, couplé à 64 Go de stockage ou 6 Go assortis avec 128 Go de mémoire interne. Enfin le Poco M3 fonctionne sur Android 11 et MIUI 12 et se décline dans trois coloris : bleu glacier, noir Poco et jaune Poco.