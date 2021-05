Poco M3 Pro 5G officiel : écran 90 Hz, photo 48 MP et batterie 5000 mAh à moins de 200 €

Xiaomi dévoile le Poco M3 Pro, version « Pro » du Poco M3 lancé fin 2020. Il s’appuie sur une fiche technique proche de celles du Redmi Note 10 5G, du Vivo Y72 5G et du Oppo A54 5G. Disponible à partir du 20 mai 2021 en France, il sera l’un des rares smartphones 5G à passer sous la barre des 200 euros, hors promotion.

Depuis le début de l’année, il ne se passe plus un mois sans que Xiaomi ou l’une de ses marques alternatives (Redmi, Poco ou Blackshark) ne dévoile un nouveau smartphone. Ce sont plus de deux douzaines de smartphones qui ont été lancés à l’international (Europe, Inde ou Chine), dont les Redmi Note 10, les Mi 11, les Black Shark 4 et plusieurs Poco (F3 et X3 Pro).

Et cela se confirme encore aujourd’hui. Poco, la marque de Xiaomi porté presque exclusivement sur le rapport qualité/prix présente aujourd’hui un nouveau smartphone commercialement très agressif. Il s’agit du Poco M3 Pro, version « Pro » du Poco M3 que Xiaomi a lancé en novembre 2020 et que nous avons testé en décembre 2020. Le Poco M3 est le troisième Poco à arriver cette année en France, après le Poco F3 et le Poco X3 Pro. Il sera disponible en France dès demain, jeudi 20 mai 2021.

Poco M3 Pro : le moins cher des smartphones 5G

La principale caractéristique de ce produit est son prix : 199 euros, en version 4+64 Go. Il s’agit de l’un des smartphones 5G les moins chers du marché. Il est l’un des seuls (sinon le seul) à passer sous la barre des 200 euros, hors subvention opérateur et hors promotion. Il existe aussi une autre version, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Elle sera proposée à 229 euros. Bien sûr, Poco prévoit des offres de lancement pour dynamiser les ventes : 20 euros seront remboursés pour ceux qui achèteront le téléphone les 22 et 23 mai 2021. Xiaomi aime tellement les ventes flash… Notez que le smartphone ne sera disponible en mai que sur la boutique de Poco, puis en juin chez les enseignes habituelles.

Que retrouvons-nous sous le capot ? Une fiche technique relativement convenue pour un smartphone 5G abordable : écran IPS Full HD+ de 6,5 pouces avec taux de rafraichissement 90 Hz (taux variable automatiquement de 30 Hz à 90 Hz), SoC MediaTek Dimensity 700, batterie 5000 mAh compatible charge rapide 18 W, triple capteur photo 48+2+2 mégapixels et capteur selfie 8 mégapixels. Vous retrouvez aussi un port jack 3,5 mm et un capteur NFC (qui n’existait pas dans le Poco M3). Enfin le Poco M3 fonctionne sur Android 11 et MIUI 12.

Le smartphone se pose donc comme un concurrent du Redmi Note 10 5G, du Oppo A54 5G ou encore du Vivo Y72 tout récemment annoncé avec le Vivo X60 Pro. Tous ces modèles sont vendus au-dessus de la barre des 200 euros.