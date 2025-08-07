Le smartphone Poco M7 Pro de Xiaomi devient très abordable grâce à cette offre Amazon

Près de six mois après son arrivée sur le marché, le Poco M7 Pro devient très abordable chez Amazon. Dans le cadre d'une vente flash, la plateforme allemande du géant de l'e-commerce propose une réduction maximale de 25 % sur l'achat du smartphone de Xiaomi.

C'est dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée indéterminée qu'Amazon Allemagne vous permet de vous offrir le Poco M7 Pro à prix réduit. Disponible en plusieurs coloris au choix, le smartphone de Xiaomi incluant 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est à 186,49 euros au lieu de 239 euros.

Pour information, le tarif indiqué est obtenu après avoir mis le produit au panier et inclut 5 euros de frais de port pour une livraison en France. Si les modèles 12/256 Go et 12/512 Go du smartphone vous intéressent, sachez qu'il faut débourser respectivement 20 euros et 40 euros de plus.

Le Poco M7 Pro et ses principales caractéristiques

Successeur du Poco M6 Pro, le M7 Pro de la gamme Poco est sorti au début du mois d'avril 2025. C'est un smartphone qui dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces ayant une définition de 2400 x 1080 pixels, une densité de près de 394 ppp et un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz.

Compatible avec la 5G, le téléphone de la firme asiatique embarque également une mémoire vive de 8 ou de 12 Go de RAM (selon les versions), un processeur Dimensity 7025-Ultra, le système d'exploitation HyperOS et une batterie de 5110 mAh avec la charge rapide à 45W.

La partie photo/vidéo du Poco M7 Pro comprend une caméra principale de 50 MP, un capteur en profondeur de 2 MP et un capteur selfie de 20 MP. Enfin, la connectivité est assurée par la présence de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS, de la norme Wi-Fi 802,11a/b/g/n/ac, d'une prise casque de 3,5 mm, d'un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran et du déverrouillage par reconnaissance faciale.