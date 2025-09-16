Poco X7 Pro : la version 512 Go du smartphone Xiaomi s’affiche à un très bon prix

Le Poco X7 Pro, dans sa version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, est à son prix le plus bas. Ce smartphone performant, conçu pour offrir une belle fluidité dans tous les usages, est proposé au prix d'un modèle d'entrée de gamme.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les smartphones Poco sont connus pour leur excellent rapport qualité-prix, offrant des caractéristiques solides à des prix concurrentiels. Le récent Poco X7 Pro est l'un des modèles phares de la marque. Sa version 12/512 Go bénéficie actuellement d'une forte baisse de prix sur AliExpress. Vous pouvez l'avoir à seulement 260,99 €, sachant que le smartphone a été lancé il y a quelques mois à 403 €.

Vous profitez ainsi d'une réduction de 35%, ce qui correspond à une économie d'un peu moins de 150 €. Et si vous volez l'acheter encore moins cher, la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est à seulement 218,99 €. Le produit est livré gratuitement par AliExpress depuis son entrepôt en Espagne dans un délai de 2 à 7 jours. Il est également éligible à un retour gratuit jusqu'à 90 jours après sa réception.

Poco X7 Pro : un smartphone équilibré sur tous les plans

Au cœur du Poco X7 Pro, on retrouve une puce Dimensity 8400-Ultra qui bénéficie d'une gravure en 4nm. C'est un processeur milieu de gamme qui offre des performances solides pour tous les usages, y compris pour le jeu vidéo. C'est d'ailleurs l'une de ses particularités, bien qu'il s'adresse à tous ceux qui recherchent un smartphone équilibré dans tous les domaines, et ce, pour un prix abordable.

Le Poco X7 Pro dispose par ailleurs d'un écran AMOELD de 6,67 puces (2712 x 1220 pixels), avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. C'est un écran de bonne facture qui offre un pic de luminosité de 3200 nits en HDR. Pour ce qui est de la partie photo, le smartphone s'appuie sur double capteur : un Sony IMX882 (grand angle) de 50 MP et un ulra grand angle de 8 MP.

On a pu constater en testant le Poco X7 Pro que le capteur principal prend de belles photos jour, et reste convainquant pour les prises nocturnes. Enfin, sa grosse batterie de 6000 mAh se recharge totalement en moins de 45 minutes avec le bon chargeur (90W).