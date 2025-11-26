Poco F7 : pour le Black Friday, le smartphone ultra-performant de Xiaomi passe à moins de 250 € !

Le Poco F7 est l'un des meilleurs smartphones milieu de gamme du marché. Il offre d'excellentes performances, un design soigné et une autonomie solide. Déjà proposé à un prix compétitif, il fait l'objet d'une grosse réduction pendant le Black Friday.

Le Poco F7 est le tout dernier modèle de la gamme des Poco F, appréciée pour ses fiches techniques solides et ses prix ultra-compétitifs. C'est un smartphone milieu de gamme, conçu pour ceux qui cherchent un modèle performant et équilibré sur tous les plans, pour moins de 500 €.

Lancé cette année à 453 €, le Poco F7 voit son prix chuter fortement grâce à une promotion en cours sur AliExpress, dans le cadre du Black Friday. Il est en effet proposé à 246,94 € avec le code promo BFFR40, soit une réduction de 45%. Cela correspond à une économie plus de 200 €.

Ce tarif correspond à la version équipée de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Si vous en voulez plus, la version 12/512 Go du Poco F7 coûte environ 40 € de plus, puisqu'elle est à 285,45 € en ce moment, toujours avec le code BFFR40. Cette version vous conviendra davantage si vous stockez une grande quantité de données en local.

Notez que le smartphone est expédié gratuitement par AliExpress depuis la France, dans un délai de deux à 5 jours.

Poco F7 : un excellent milieu de gamme pour jouer, mais pas que

La série des Poco F a toujours été optimisé pour le jeu, bien qu'il s'adresse à tous les utilisateurs qui recherchent un smartphone performant. Si vous recherchez un milieu de gamme capable d'offrir une expérience de gaming fluide, le Poco F7 est l'un des meilleurs modèles du marché, surtout à son prix actuel.

Il est équipé d'un grand écran de 6,83 pouces, ce qui est assez rare sur ce segment. La dalle occupe quasiment la totalité de la face avant, ce qui la rend encore plus agréable. C'est un écran AMOLED, offrant une belle définition 1,5 K (2272 x 1280 pixels) et une fréquence de rafraichissement maximale de 120 Hz.

Pour le propulser, Poco a misé sur un SoC Snapdragon 8s Gen 4, une puce milieu de gamme parmi les plus véloces du marché. De quoi offrir une belle fluidité au quotidien, peu importe le contexte.

La partie photo quant à elle s'appuie sur un double capteur de 50 MP + 8 MP (grand-angle et ultra grand-angle) et sur un capteur selfie de 20 MP. Enfin, le smartphone dispose d'une grosse batterie de 6500 mAh, compatible avec une charge rapide de 90W. Vous pouvez lire notre test complet du Poco F7 pour en apprendre davantage sur le smartphone.