Utiliser ChatGPT pour investir en Bourse ? Les experts tirent la sonnette d’alarme

De plus en plus d'investisseurs se servent de ChatGPT pour choisir dans quelles actions injecter leur argent. Une pratique jugée risquée même par celles et ceux qui y ont recours.

Pour gagner de l'argent assez rapidement, il n'y a pas 36 solutions. Mettons déjà de côté les illégales. Celles et ceux qui veulent beaucoup tout de suite peuvent se tourner vers les jeux de hasard, avec leurs lots à plusieurs millions d'euros. D'autres voient à plus long terme et choisissent d'investir en Bourse, ce qui compote aussi une part d'aléatoire, bien que moindre. Dans les deux cas, tous les moyens sont bons pour vous aider à choisir la bonne formule, intelligence artificielle en tête.

Après tout, on a déjà vu des personnes gagner gros à la loterie en jouant les numéros donnés par une IA. Et pour la Bourse alors ? On estime que 1 investisseur sur 10 se sert de ChatGPT pour sélectionner ses actions. Un chiffre qui devrait grimper puisque selon les dernières prédictions, les revenus du marché du conseil robotisé vont augmenter de 600 % d'ici 2029. Mais malgré ce tableau alléchant, les experts mettent en garde.

Pour Dan Moczulski, directeur général pour le Royaume-Uni chez eToro, une firme spécialisée dans l’investissement en actions et cryptomonnaies, “les modèles d'IA peuvent être brillants“. Cela dit, “le risque survient lorsque les gens considèrent les modèles génériques tels que ChatGPT ou Gemini comme des boules de cristal“. Il est pourtant difficile de faire passer cette idée en ce moment étant donné les résultats d'une telle pratique.

En mars 2023, la firme Finder demande à ChatGPT de choisir un ensemble d'actions parmi des entreprises reconnues, selon différents critères : niveau de dette, croissance… L'IA en donne 38, parmi lesquelles Nvidia ou Amazon. Deux ans plus tard, on compare les gains par rapport aux 10 fonds d'investissements les plus populaires du Royaume-Uni. Ces derniers sont en hausse de 36 % , contre 55 % pour ceux sélectionnés par ChatGPT.

Mais c'est oublier qu'en ce moment, les actions américaines connaissent des gains records. Sans ce contexte, il est facile de croire que ChatGPT peut donner la recette miracle. Les personnes qui se servent de l'IA pour investir mettent elles-mêmes en garde les utilisateurs. Jeremy Leung, ancien analyste et utilisateur de ChatGPT, résume : “Si les gens s'habituent à investir à l'aide de l'IA et qu'ils gagnent de l'argent, ils pourraient ne pas être en mesure de gérer une crise ou un ralentissement économique“.

