Comment profiter de Photoshop gratuitement sur smartphone ?

Adobe lance une version gratuite de Photoshop, sa célèbre application de retouche photo. L'application vient toutefois avec un abonnement optionnel qui débloque toutes ses fonctionnalités.

Auparavant uniquement disponible sous la forme d'une application pour PC et Mac, Photoshop se déclinait déjà depuis quelques temps aussi en une application mobile. Celle-ci, baptisée Photoshop Express, était plus limitée que la version Bureau. Mais elle permettait de profiter des écrans tactiles des smartphones et des tablettes pour effectuer des retouches rapides de photo ou de croquis.

Hélas, jusqu'ici, utiliser cette version de Photoshop (Photoshop Express) impliquait de payer un abonnement. Un forfait assez cher pour le commun des mortels, surtout pour utiliser une version allégée du célèbre logiciel. Mais les choses sont en train de changer avec l'arrivée d'une version plus complète de Photoshop sur mobile. Adobe explique en effet que cette application bénéficie d'un tiers d'abonnement gratuit.

Adobe lance un Photoshop gratuit sur mobile

De quoi bénéficier d'un set réduit de fonctionnalités, qui inclut quand même des choses comme le Generative Fill. Une fonction basée sur l'IA Firefly qui facilite la modification d'images, en réalisant ce que vous lui demandez via un prompt. Au-delà, la version gratuite permet aux utilisateurs de créer des images et des designs en combinant, en composant et en fusionnant des visuels grâce aux outils basiques de Photoshop, tels que les sélections, les calques et les masques.

Supprimer, recolorer ou remplacer des éléments d’une image avec l’outil intuitif Tap Select, ou encore d’utiliser des outils de retouche comme le Pinceau de correction localisée, fait également partie de l'offre gratuite. De même que l'accès à une vaste bibliothèque de centaines de milliers de ressources gratuites Adobe Stock.

Un abonnement à 7,99 $ par mois ou 69,99 $ par an débloque le reste des fonctionnalités. Et ajoute un accès a Photoshop for the web qui comprend une offre plus vaste d'outils. Pour profiter de cette version gratuite de Photoshop sur mobile il suffit tout simplement de télécharger Adobe Photoshop sur votre appareil.

Hélas, Adobe propose pour l'instant cette version de Photoshop uniquement sur iPhone. Au moment où nous écrivons ces lignes, l'éditeur se contente de préciser que la version Android arrive “bientôt”.