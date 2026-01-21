Avec Adobe Acrobat, vous allez pouvoir laisser l’IA modifier vos PDF à votre place

Les utilisateurs d'Adobe Acrobat peuvent modifier leurs fichiers PDF par IA à l'aide de simples invites. D'autres nouveautés arrivent également pour renforcer le logiciel.

L'IA est de mieux en mieux intégrée dans nos outils de bureautique du quotidien. Adobe ne rate pas le virage et a sérieusement commencé à ajouter des fonctions basées sur l'IA dans ses différents produits. L'éditeur annonce une mise à jour d'envergure pour Acrobat, son programme de gestion de fichiers PDF, avec quelques ajouts des plus intéressants.

Acrobat donne désormais la possibilité aux utilisateurs de modifier leurs fichiers PDF à l'aide d'invites. Si vous devez éditer un document, vous n'avez donc plus besoin de le faire manuellement avec les outils mis à disposition par Adobe. Il suffit de décrire ce que vous voulez à l'IA, qui s'en charge à votre place. Pour l'instant, 12 actions sont compatibles avec ce système, dont la suppression de pages, de texte, de commentaires et d'images, la recherche et le remplacement de mots et d'expressions, ainsi que l'ajout de signatures électroniques et de mots de passe.

Génération de présentations et de podcasts résumant un PDF

Adobe Acrobat se dote également d'une fonction de génération de résumés par IA, note TechCrunch. Celle-ci s'active lorsque vous partagez des fichiers. Les destinataires ont alors à disposition un condensé de ce qui est contenu dans l'ensemble du document, avec des citations pointant vers un emplacement précis dans celui-ci, comme le ferait un sommaire.

Un autre ajout majeur est de permettre la génération par IA d'un podcast audio pour résumer le contenu d'un fichier par la voix. Cela peut être utile pour écouter un résumé de document en voiture par exemple. Nous avons aussi la création de présentations sous la forme de diapositives, reprenant les points clés d'un document. L'utilisateur peut ensuite choisir le design de la présentation et y incorporer des visuels.

L'application dispose d'un assistant IA par défaut, mais l'utilisateur peut aussi choisir entre plusieurs modes pour qu'il se concentre sur un rôle spécifique. Il est même possible de créer un assistant personnalisé à l'aide d'une invite, ou quand l'IA génère l'IA.