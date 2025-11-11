On a remplacé Photoshop par ce logiciel gratuit pendant une semaine et on ne reviendra plus jamais en arrière

La suite Adobe s'est longtemps imposée comme un incontournable pour les créatifs du monde entier. Mais depuis plusieurs années, sa politique tarifaire fait débat. Pendant ce temps-là, son principal concurrent décide de rendre sa suite gratuite. L'occasion d'aller voir ce qu'il se passe de l'autre côté.

Aujourd'hui, Photoshop a atteint une renommée telle que tout le monde ou presque a déjà utilisé le logiciel. Que vous soyez un professionnel du graphisme qui ne peut tout simplement pas s'en passer ou que vous souhaitiez simplement retoucher quelque peu vos clichés, Photoshop est partout et, il faut bien l'admettre, la meilleure option sur le marché. D'ailleurs, il ne s'agit pas de la seule application devenue essentielle d'Adobe.

Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Audition… Adobe propose une gigantesque suite de logiciels répondant au moindre besoin des créatifs du monde entier. Malgré tout, l'entreprise souffre aujourd'hui d'une image désastreuse. En cause : une politique tarifaire jugée calamiteuse, forçant ses utilisateurs à payer un abonnement très cher, alors que les alternatives gratuites existent. Une brèche dans laquelle un concurrent direct compte justement exploiter.

Qu'est-ce qu'Affinity, ce logiciel devenu concurrent n°1 d'Adobe ?

À l'origine, Affinity est une suite graphique semblable à la suite Adobe. Jusqu'à il y a peu, elle comprenait encore trois logiciels : Affinity Photo, Affinity Designer et Affinity Publisher, concurrents respectifs de Photoshop, Illustrator et InDesign. Les interfaces y sont extrêmement similaires et les fonctionnalités sont, à peu de choses près, les mêmes entre les deux suites. Mais Affinity avait alors une différence de taille : son prix. Plutôt qu'un abonnement mensuel très coûteux comme le fait Adobe, Affinity a opté pour un seul paiement de 180€, ou 70€ pour un seul logiciel, qui garantit leur propriété à vie.

Ce deal était déjà extrêmement avantageux. Mais tout a changé lorsque l'entreprise a été racheté par le géant Canva, que vous connaissez probablement pour sa plateforme de création en ligne, qui permet de réaliser des visuels gratuitement et en quelques clics. Pendant plusieurs mois, rien n'a vraiment changé, mais les utilisateurs craignaient de voir un modèle par abonnement leur être imposé. C'est finalement tout l'inverse qui est arrivé. Le 31 octobre 2025, Canva annonce rendre la suite Affinity entièrement gratuite, pour tous.

Il faut bien mesurer ce qui est en train de se passer : du fait de son règne incontesté depuis des années, Adobe s'est logiquement permis d'imposer une politique tarifaire très contraignante à ses utilisateurs. Mais voilà qu'aujourd'hui, une alternative parfaitement viable, tout aussi puissante, s'offre littéralement au monde entier, sans que la transition ne se fasse réellement sentir pour les utilisateurs chevronnés. C'est un véritable séisme dans le monde de la création.

Nous avons donc décidé de tester par nous-mêmes cette suite, après des années passées sur Photoshop et ses consorts, afin d'évaluer si la promesse est aussi belle qu'il y paraît. Nous n'allons pas passer par quatre chemins : la réponse est oui.

Affinity, les avantages

Commençons par le plus évident. Autrefois séparée en 3 logiciels distincts, la suite est désormais réunie en une et même application. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Affinity inclue désormais 4 onglets : Vecteur, Pixel, Mise en page et IA Canva. Nous reviendrons un peu plus tard sur ce dernier onglet. L'onglet Vecteur est donc l'équivalent d'Illustrator, l'onglet Pixel celui de Photoshop et Mise en page celui de InDesign.

Nous avons principalement testé l'onglet Pixel, mais ce que nous nous apprêtons à en dire s'applique semble-t-il également aux deux autres. Disons-le d'emblée : Affinity est extrêmement similaire aux trois logiciels d'Adobe cité. On y retrouve le même système de calques, les mêmes options d'effets, de filtres ou de retouche, les mêmes outils sur la barre latérale, bref, vous ne serez absolument pas dépaysé même si vous avez passé des années sur Photoshop.

Ce système d'onglet est incroyablement pratique puisque sur un même projet, vous pouvez réaliser un montage photo, avant de le vectoriser puis de le mettre en page. Ou, si vous le souhaitez, gérer les calques pixellisées et les calques vectoriels sur deux onglets différents, pensés spécifiquement pour cet usage, là où Adobe demande de sauvegarder un fichier et de l'ouvrir dans un autre logiciel. Il s'agit peu ou prou du même fonctionnement que celui de Davinci Resolve, autre alternative très connu à Premiere Pro et After Effect (et elle aussi gratuite).

Ce système amène un autre avantage de taille. Là où chaque logiciel Adobe dispose de sa propre extension de fichier (.psd, .ind., .ai…), Affinity n'en a, de fait, qu'une : .af. Mais cela ne veut pas dire que l'application ne gère que celle-ci. Bien au contraire ! Vous avez toujours des projets Photoshop et Illustrator en cours, ou vos collègues sont restés sur la suite Adobe ? Pas de problème, vous pourrez les ouvrir avec Affinity et continuer votre travail dessus.

Affinity, les inconvénients

Malgré ses nombreux atouts, Affinity n'est pas exempt de défaut. Si l'interface est très similaire à celle de la suite Adobe, force est de constater que certains effets sont camouflés sous d'autres menus qu'il vous faudra fouiller. Même constat pour les raccourcis claviers, qui, s'ils sont pour l'immense majorité exactement les mêmes que sur la suite Adobe, vont s'avérer incroyablement casse-pied le temps que vous vous habituiez au nouveau (ou que vous décidiez de les modifier depuis les paramètres).

Autre chose plutôt étrange, bien que pas vraiment handicapante : certains outils vous demanderont d'installer des modules complémentaires pour être utilisés. C'est notamment le cas, et c'est bien étonnant, de plusieurs outils de sélection pourtant très basiques sur Photoshop.

Mais le principal défaut d'Affinity est bien entendu son modèle économique. Certes, le logiciel est parfaitement installable sans débourser le moindre centime. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il est complet. Ce fameux onglet IA Canva, évoqué plus haut, est précisément ce qui permet à l'entreprise de s'y retrouve financièrement. Vous l'aurez compris, il faut payer un abonnement pour accéder à toutes les fonctionnalités IA du logiciel.

Et tout comme chez Adobe, il faudra s'acquitter d'un abonnement mensuel pour accéder à toute cette partie de l'application. Soyons honnête, c'est une véritable désillusion de la part d'Affinity, dont le principal argument de vente jusqu'ici était justement son paiement unique, qui permettait de posséder le logiciel à vie.

Il reste toutefois une bonne nouvelle : l'abonnement est beaucoup moins cher que chez la concurrence. Là où Adobe demande plus de 120€/mois pour ses trois logiciels phares, Affinity en demande… 10 fois moins. Cela vous coûtera en effet 12€/mois pour accéder aux fonctionnalités IA du logiciel. Reste qu'en attendant, toutes les options qui ont désormais rendu Photoshop beaucoup plus accessible aux néophytes sont ici réservés aux utilisateurs acceptant de payer.

Est-ce la fin pour Photoshop et la suite Adobe ?

Canva a indéniablement frappé un grand coup dans l'industrie du graphisme. Depuis son annonce, le milieu bouillonne et sur Internet, on ne compte plus le nombre de vidéos de créatifs annonçant avoir fait la transition vers Affinity. Il n'y a rien de surprenant à cela. Voilà des années qu'Adobe occupe une position similaire à celle de Windows : un outil détesté de beaucoup, qui sont pourtant contraints d'y rester faute d'alternative viable.

La gratuité (relative, certes, mais tout de même) d'Affinity est en soi atout incroyablement puissant. Mais il faut rajouter à cela le fait que l'application se rapproche grandement de sa première rivale, ce qui n'est forcément le cas des autres alternatives gratuites. Alors, est-ce qu'on vous conseille de passer sur Affinity ? En réalité, cela dépend de vos besoins.

Si vous souhaitez simplement effectuer quelques retouches et réaliser un montage simple, d'autres logicels gratuits et beaucoup plus user-friendly, comme Paint ou Gimp, existent. Mais si vous avez une utilisation soutenue et relativement avancée de Photoshop, alors Affinity est plus que jamais la meilleure alternative sur le marché. Après seulement quelques jours, vous y serez largement habitué, et vous ne pourrez plus revenir en arrière.