La dernière version de Photoshop est désormais compatible avec Linux grâce à cette mise à jour de Wine

Un développeur se faisant appeler PhialsBasement vient d'apporter une mise à jour à l'outil Wine qui permet d'installer la dernière version de Photoshop. Il ajoute que la version 2021 du logiciel de retouche tourne “comme dans du beurre”.

Avec la fin officielle du support de Windows 10, de nombreux utilisateurs se sont enfin décidés à jeter un oeil çà Linux — tout plutôt que de passer sur Windows 11, n'est-ce pas ? Il faut dire que le système d'exploitation gratuit et open source n'est plus autant une plaie à utiliser qu'auparavant. Outre les forks aujourd'hui beaucoup plus accessibles aux néophytes, la compatibilité avec les logiciels Windows s'est nettement améliorée avec le temps, notamment grâce à l'outil Wine.

Néanmoins, il faut bien admettre que ce dernier n'est pas encore optimal. Graphistes et designers sont par exemple encore réticents à l'idée de passer sur Linux, le support de la suite Adobe n'étant jusqu'à maintenant pas complet. Or, cela vient de changer. En effet, graĉe au développeur PhialsBasement, la toute dernière version de Photoshop, mais aussi de la Creative Cloud Collection dans son ensemble, tourne nativement sur Linux.

Vous pouvez désormais utiliser Photoshop 2025 sur Linux

Plus précisément, le développeur a réglé des incompatibilités avec MSHTML et MSXML3 qui rendait l'utilisation de l'installation Windows de Photoshop et du Creative Cloud via Wine impossible. Ces soucis corrigés, il est possible d'installer Photoshop 2025 sur son fork de Linux. PhialsBasement ne donne néanmoins pas de précision sur le bon fonctionnement du logiciel.

En revanche, il est indique que grâce à cette mise à jour, Photoshop 2021 fonctionne à la perfection, si ce n'est un petit problème avec le glisser-déposer qui, on l'imagine, ne devrait pas tarder à être réglé. Si vous n'avez pas besoin de toutes les fonctionnalités IA introduites ces dernières années dans le logiciel de retouche, il s'agit certainement de l'alternative la plus viable à cette heure. Et si Linux vous fait trop peur mais que vous ne voulez plus payer Adobe, il vous reste la meilleure alternative gratuit : Affinity.

