Galaxy Glasses : on sait comment vont fonctionner les lunettes connectées de Samsung
On en sait plus sur le design des Galaxy Glasses, les futures lunettes connectées de Samsung, et la manière dont on interagira avec elles.
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