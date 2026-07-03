Galaxy Glasses : on sait comment vont fonctionner les lunettes connectées de Samsung

Friendslop : c’est LA grosse tendance du jeu vidéo de 2026, mais c’est quoi exactement ? Il est probable que vous n’ayez jamais entendu le terme friendslop de votre vie et pourtant, ce nouveau genre du jeu vidéo fait actuellement un véritable carton. Mais de quoi…

Le forfait Navigo Annuel enfin disponible sur smartphone Android, et bientôt sur iPhone Après une longue attente, il est enfin possible d’utiliser son smartphone Android pour valider son passe Navigo Annuel. Pour les propriétaires d’iPhone, il va falloir se montrer un peu plus…

Le terminal Linux d’Android s’offre enfin une interface digne de ce nom Le mode Linux intégré à Android reste réservé aux plus curieux des utilisateurs. Son apparence austère n’aidait pas à le rendre attirant. La toute dernière bêta lui offre un lifting…

Microsoft Teams s’apprête à glisser dans vos réunions une IA qui vous observe en permanence Microsoft continue de glisser son intelligence artificielle dans chaque logiciel professionnel. Sa dernière trouvaille pour Teams pousse pourtant le curseur un peu plus loin. Elle scrute désormais tout ce qui…

Non, cette loi ne veut pas faire exploser votre facture Internet (mais c’est tout de même une très mauvaise idée) Panique sur les réseaux sociaux ce matin : le PS veut ajouter 10 centimes de plus sur notre facture Internet par gigaoctet téléchargé ! Vraiment ? En réalité, pas exactement….

Une flaque d’eau a suffi pour envoyer cette Tesla Model Y contre un rail avant qu’elle ne s’embrase Une averse a transformé un trajet ordinaire en scène de chaos sur une autoroute chinoise. Le Tesla Model Y a violemment quitté sa trajectoire avant de s’embraser en quelques secondes….

Plasma Care UVC : la lampe UV qui tue bactéries et virus dans votre voiture pendant que vous conduisez Hyundai et Kia dévoilent Plasma Care UVC, une technologie à base de lampes UV qui éliminent les bactéries présentes dans votre véhicule. Comment est-ce que ça fonctionne exactement ? Vous…

Cet objet cosmique pourrait résoudre l’énigme du trou noir qui gênait déjà Einstein Les trous noirs restent parmi les objets les plus mystérieux de l’Univers. Une singularité en leur centre défie encore les lois de la physique. Des physiciens proposent aujourd’hui une piste…