L’iPhone 15 est à prix mini pour les soldes, mais il ne restera pas longtemps en stock !

Les amateurs de bons plans le savent, les Soldes vous donnent la possibilité de vous équiper à prix cassé. Vous rêvez de vous offrir un iPhone puissant, mais pas cher ? En ce moment sur Certideal, en cumulant l’offre en cours avec le code promo SOLDES20, vous pouvez avoir l’iPhone 15 à 424,99 € seulement !

Apple iPhone 15

Vous souhaitez acheter un smartphone de la marque à la pomme, mais vous attendez une belle offre pour sauter le pas ? Même pendant les Soldes, les modèles récents restent coûteux. En choisissant un modèle plus ancien, mais tout de même performant, vous pouvez trouver des iPhone au rapport qualité-prix plus intéressant. C’est le cas de l’iPhone 15 qui, aujourd’hui encore, est un smartphone puissant doté de caractéristiques avancées.

Certideal, la plateforme spécialisée dans les produits Apple reconditionné en France, le propose actuellement à 444,99 €, ce qui est déjà un super prix sachant qu’il était vendu à 869 € à sa sortie. Et durant les soldes, vous pouvez l’avoir encore moins cher grâce au code SOLDES20 qui fait chuter son prix de 20 € dans le panier. L’iPhone 15 passe alors à 424,99 € seulement !

Pourquoi faire le choix du reconditionné sur Certideal ?

Lorsqu’on fait le choix du reconditionné, on peut faire de belles économies tout en limitant son empreinte écologique. En effet, les smartphones proposés à la vente sont certes de seconde main, mais ils ont été remis à neuf. CertiDeal propose sur sa plateforme des iPhone qui ont été reconditionnés directement en France.

Chaque appareil est vérifié minutieusement et réparé si besoin pour garantir son bon état de fonctionnement. Ils sont ensuite mis en vente avec une garantie de 30 mois. Vous avez également 30 jours pour changer d’avis et retourner votre smartphone si vous n'êtes finalement pas satisfait.

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 15 ?

L’iPhone 15 offre une excellente alternative pour les personnes qui cherchent un smartphone puissant à prix accessible. Sous le capot, on retrouve une puce A16 Bionic, suffisamment puissante pour vous offrir une excellente réactivité et une navigation fluide, même avec des tâches exigeantes.

Côté écran, l’iPhone 15 est doté d’une dalle Super Retina XDR de 6,1 pouces qui profite d’une définition de 2 556 x 1 179 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Vous profitez ainsi d’images détaillées avec des couleurs riches et fidèles.

La partie photo n’est pas en reste. L’iPhone 15 est doté d’un module principal de 48 MP accompagné d’un objectif ultra grand-angle de 12 MP. À l’avant, un capteur selfie de 12 MP vient compléter le tout. Vous pouvez ainsi faire des selfies détaillés, même avec une luminosité réduite. Enfin, l’autonomie est assurée par une batterie de 2 775 mAh qui vous offre jusqu’à 20 heures de lecture vidéo.


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