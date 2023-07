PlayStation Project Q : une vidéo volée confirme que l’accessoire fonctionne sous Android

Plusieurs images de l'ordinateur de poche Project Q de PlayStation sont apparues en ligne. Ces images, qui ont d'abord été postées sur Imgur avant de circuler sur les réseaux sociaux, montrent l'ordinateur de poche ainsi que les composants internes de la machine.

PlayStation a officiellement annoncé le Project Q il y a quelques mois, en précisant qu'il s'agissait d'un accessoire pour la PlayStation 5, et non d’une console portable autonome. Essentiellement, le système permettra aux joueurs de streamer les jeux installés sur leur PS5 via le Wi-Fi, ce qui rend son utilisation plus limitée par rapport aux autres appareils tels que le Steam Deck ou encore la ROG Ally d’Asus.

Alors que son lancement se fait toujours attendre, Zuby_Tech, utilisateur de Twitter, a déjà partagé plusieurs images du Project Q, ainsi qu'une courte vidéo montrant le système portable en action. Utilisant la manette Dualshock de la PlayStation 5 comme base de son châssis, la console portable renonce à l'esthétique typique des consoles de poche concurrentes, adoptant plutôt l'apparence de quelque chose de plus proche de l'accessoire Backbone One pour les smartphones iOS et Android.

Lire également – Le PlayStation Project Q devrait coûter moins cher qu’une Nintendo Switch OLED

La PlayStation Project Q utilise Android comme système d’exploitation

En plus de dévoiler son design, la vidéo montre également que l’accessoire fonctionne avec ce qui semble être le logiciel Tiramisu d'Android, c’est-à-dire Android 13, ou une variante de celui-ci. Le texte est en japonais, ce qui donne une idée de l'origine des images et de la vidéo, mais le code QR affiché à l'écran semble renvoyer à une page internet qui ne fonctionne plus.

Il n'y a aucune information sur les composants internes du Project Q, mais il est probable qu'il utilise un SoC ARM standard avec suffisamment de puissance pour recevoir le flux d’un jeu en streaming. Malheureusement, il n'y a pas d'images du Project Q en train de jouer à des jeux. Le teaser de Sony laissait entendre qu'il permettrait de jouer à des jeux en 1080p 60 FPS, mais il ne faut pas s’attendre à de longues sessions de jeu. L'autonomie de la batterie ne serait que de trois à quatre heures, ce qui est un peu faible pour un appareil qui ne restitue pas les jeux en mode natif.