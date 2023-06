PlayStation Project Q : l’accessoire portable devrait coûter moins cher qu’une Nintendo Switch OLED

Microsoft vient à nouveau de dévoiler les plans de Sony, et nous avons désormais droit à une estimation du tarif du prochain accessoire du géant nippon, le « Project Q ». Ce dernier sera évidemment bien moins onéreux qu’une PS5.

Le procès de Microsoft dans le cadre du rachat d’Activision vient de livrer une nouvelle information croustillante sur les plans de Sony, son principal concurrent. D’après les avocats de Microsoft, le prochain accessoire portable que Sony a annoncé à l’occasion du dernier PlayStation Showcase pourrait bien être un peu plus cher que certains ne pouvaient l’espérer.

Le « Project Q », qui vous permettra de streamer vos jeux depuis votre PS5, devrait être vendu à moins de 300 dollars, soit moins qu’une Nintendo Switch OLED. Si le tarif inférieur à celui de la console de Nintendo n’est pas une surprise, il risque tout de même de ne pas plaire à certains joueurs l’attendent avec impatience.

Le Project Q sera vendu à moins de 300 dollars, affirme Microsoft

Un tarif à moins de 300 dollars pourrait signifier que l’accessoire arrivera à 299 dollars, mais les joueurs espèrent évidemment un prix beaucoup plus doux. En effet, il ne s’agit finalement que d’un écran LCD de 8 pouces avec une manette intégrée, des boutons de volume, des haut-parleurs et une prise jack. D’ailleurs, on sait également que la batterie sera bien moins endurante qu’on ne pouvait l’espérer. Cela indique qu’elle sera probablement de petite taille pour préserver la finesse et la légèreté de l’accessoire.

La console devrait simplement être propulsée par un processeur à basse performance, et miser surtout sur un modem assez rapide pour recevoir un flux 1080 de votre PS5. Aucune puce graphique n’est donc nécessaire, ce qui tirera évidemment le prix de l’appareil vers le bas. Sur les réseaux sociaux, de nombreux joueurs annoncent déjà qu’ils ne sont pas prêts à débourser plus de 200 euros pour un tel appareil.

En attendant d’en savoir plus au sujet du Project Q, rappelons que le procès de Microsoft a également été l’occasion de voir une autre information importante être révélée : la date de lancement de la prochaine génération de consoles. D’après Microsoft, on peut attendre la PS6 et la future Xbox en 2028.