PlayStation Plus août 2023 : voici les jeux offerts du mois sur PS4 et PS5

Sony a annoncé la prochaine gamme de jeux mensuels PS Plus Essential, cette fois-ci sans qu’il y ait de fuite au préalable. Au total, ce sont trois nouveaux jeux qui seront disponibles pour tous les abonnés au PlayStation Plus.

Après avoir vu Call of Duty Black Ops Cold War et Alan Wake Remastered débarquer dans la collection de jeux en juillet, Sony vient d'annoncer les prochains jeux qui seront disponibles gratuitement pour tous les abonnés aux PlayStation Plus.

Pour rappel, vous avez jusqu’au 31 juillet pour récupérer les jeux offerts en juillet, après quoi ceux-ci seront remplacés dès le 1er août par la nouvelle sélection. Les trois nouveaux jeux du mois d’août seront disponibles pour tous les membres PlayStation Plus jusqu’au 4 septembre prochain.

LISTE DES JEUX OFFERTS AVEC LE PLAYSTATION PLUS EN août 2023

La tête d’affiche au mois d’août n’est autre que Dreams de Sony, qui sera finalement lancé sur PlayStation Plus un mois avant que le développeur Media Molecule ne mette fin au support du jeu de création généré par l'utilisateur. Media Molecule est d'ailleurs passé à un “nouveau projet passionnant”, sans plus de détails.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Dreams est une exclusivité PS4 qui vous permet de créer plus ou moins tout ce que vous pouvez imaginer, ou de jouer aux milliers de choses déjà réalisées par la communauté, ou le studio lui-même.

Le deuxième jeu offert n’est autre que PGA Tour 2K23, le dernier jeu de golf qui permet de vivre une expérience réaliste et affronter des professionnels du circuit pour tenter de devenir le prochain champion de la FedExCup. Cette nouvelle version de la série comprend même un concepteur de parcours qui permet de construire le parcours de ses rêves.

Enfin, le PlayStation Plus accueille Death's Door, un jeu d'action des créateurs de Titan Souls. Dans la peau d'un corbeau chargé de récupérer les âmes perdues, vous vous aventurez dans le monde des vivants à leur recherche et vous êtes confronté à des combats étonnamment délicats, à des énigmes environnementales intelligentes et à des combats de boss mémorables.

Voici un récapitulatif des trois titres offerts en août 2023 sur le PS Plus :